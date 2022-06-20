Червень, 20 в 17:43

Україна приєднана до європейської системи кодування. Це означає, що кожний суб’єкт або точка комерційного обліку ринку природного газу повинні мати EIC-код.

Що таке EIC-код та як його отримати – читайте в нашому матеріалі.

Що таке ЕІС-код

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Це код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

EIC-код складається з 16-ти знаків-символів, які є цифрами або літерами. Ці знаки у поєднанні між собою є значеннями певних атрибутів.

Завдяки ЕІС-кодам здійснюється електронний обмін даними між суб’єктами ринку природного газу. ЕІС-код безкоштовно присвоює споживачу облгаз (оператор ГРМ) при підключені до труби.

Потім Оператор ГРМ вносить цей код споживача у власну базу даних та передає ці дані оператору ГТС.

Наявність ЕІС-коду дозволяє споживачу швидко змінити постачальника газу.

У разі згоди надавати послуги новому клієнтові, постачальник подає запит в електронну систему оператора ГТС та закріплює цього споживача у своєму реєстрі. А система повідомляє попереднього постачальника про виключення цього споживача з його реєстру.

Як отримати EIC-код

Міжнародні EIC-коди для українського ринку природного газу призначаються асоціацією ENTSOG. Натомість система визначення місцевих EIC-кодів виглядає наступним чином:

Оператор ГТС України ПАТ УКРТРАНСГАЗ надає коди лише тим суб’єктам ринку, які напряму приєднані до ГТС магістральними трубами , а це оператори ГРМ та великі промислові споживачі.

, а це оператори ГРМ та великі промислові споживачі. У свою чергу оператори видають EIC-коди кінцевим споживачам та точкам комерційного обліку, які приєднані до них мережами. Усі присвоєні EIC-коди заносяться та зберігаються у базі даних операторів ГРМ та оператора ГТС України.

Для отримання EIC-коду суб’єкт ринку повинен заповнити та подати оператору спеціальну заяву.

На сайті Оператору ГТС Україна зазначається, що для отримання коду необхідно подати заяву отримання EIC-коду типу Х.

Форма заяви має бути підписана вповноваженим представником, і містити печатку організації, яка подає заяву.