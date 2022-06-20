Для чого потрібен ЕІС-код та як його отримати
Україна приєднана до європейської системи кодування. Це означає, що кожний суб’єкт або точка комерційного обліку ринку природного газу повинні мати EIC-код.
Що таке EIC-код та як його отримати – читайте в нашому матеріалі.
Що таке ЕІС-код
Це код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).
EIC-код складається з 16-ти знаків-символів, які є цифрами або літерами. Ці знаки у поєднанні між собою є значеннями певних атрибутів.
Завдяки ЕІС-кодам здійснюється електронний обмін даними між суб’єктами ринку природного газу. ЕІС-код безкоштовно присвоює споживачу облгаз (оператор ГРМ) при підключені до труби.
Потім Оператор ГРМ вносить цей код споживача у власну базу даних та передає ці дані оператору ГТС.
Наявність ЕІС-коду дозволяє споживачу швидко змінити постачальника газу.
У разі згоди надавати послуги новому клієнтові, постачальник подає запит в електронну систему оператора ГТС та закріплює цього споживача у своєму реєстрі. А система повідомляє попереднього постачальника про виключення цього споживача з його реєстру.
Як отримати EIC-код
Міжнародні EIC-коди для українського ринку природного газу призначаються асоціацією ENTSOG. Натомість система визначення місцевих EIC-кодів виглядає наступним чином:
- Оператор ГТС України ПАТ УКРТРАНСГАЗ надає коди лише тим суб’єктам ринку, які напряму приєднані до ГТС магістральними трубами, а це оператори ГРМ та великі промислові споживачі.
- У свою чергу оператори видають EIC-коди кінцевим споживачам та точкам комерційного обліку, які приєднані до них мережами. Усі присвоєні EIC-коди заносяться та зберігаються у базі даних операторів ГРМ та оператора ГТС України.
Для отримання EIC-коду суб’єкт ринку повинен заповнити та подати оператору спеціальну заяву.
На сайті Оператору ГТС Україна зазначається, що для отримання коду необхідно подати заяву отримання EIC-коду типу Х.
Форма заяви має бути підписана вповноваженим представником, і містити печатку організації, яка подає заяву.
У свою чергу, оператор газотранспортної системи має право відхилити заяву на присвоєння EIC-коду, якщо у заяві написана недостовірна інформація.
Навіщо ЕІС-коди Україні
Кодифікація усіх суб’єктів та точок обліку, виконана за регламентом європейської організації ENTSOG – є кроком на шляху до розширення українського ринку природного газу.
Для того, щоб розпочати ефективну співпрацю з країнами Євросоюзу, система обміну інформацією та взаємодії між різними учасниками сфери повинна бути уніфікованою та досить спрощеною.
Тим паче, практика застосування EIC-кодів дозволяє однозначно ідентифікувати всіх учасників ринку.