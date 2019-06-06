PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

С июля электроэнергия в Украине может подорожать на 25% – НБУ

Нацбанк прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%.

Тарифи

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что с июля стоимость электроэнергии может повыситься на 25%.

Также он отметил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии с 1 июля остается открытым.

ЧитайтеС июля тарифы на электроэнергию могут вырасти – причины

– Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%. Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали когда и на сколько может подорожать электроэнергия.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля: вырастут ли цены на свет
Запуск нового рынка электроэнергии в Украине нужно отложить на год – Герус
В Украине может подорожать электроэнергия: почему и на сколько
НКРЭКУ не допустит роста цен на электроэнергию
Новая програма сотрудничества с МВФ: в НБУ назвали сроки
НБУ назвал причины падения гривны
EURACOAL поддерживает открытие энергорынка в Украине с 1 июля
С июля тарифы на электроэнергию могут вырасти – причины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка