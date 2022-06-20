Более 1,5 тыс. гражданских украинцев находятся в российском плену – Верещук

Июнь, 20 в 19:56

Россия удерживает в своих тюрьмах более 1,5 тыс. украинских граждан как военнопленных, сообщила на брифинге вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО как военнопленные, хотя не должны быть пленными, – подчеркнула она.

По ее словам, среди них – журналисты, волонтеры, активисты, священники, местные депутаты, главы органов местного самоуправления.

Глава Минреинтеграции сообщила, что за март-май удалось освободить из плена 103 гражданских.

Сейчас смотрят

Верещук сказала, что ранее Красный Крест обратился в РФ с требованием предоставить список пленных гражданских украинцев. Однако она внеслп в него только 120 человек, и в нем нет ни одной женщины, хотя это неправда.

10 июня между Украиной и Россией состоялся одиннадцатый обмен пленными по формуле “4 на 5” (пятеро наших).

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что среди освобожденных — Шевченковский сельский голова Олег Пилипенко, похищенный 10 марта.

Фото: Мінреінтеграції