Понад 1,5 тис. цивільних українців перебувають у російському полоні – Верещук

Червень, 20 в 19:56

Росія утримує у своїх в’язницях понад 1,5 тис. цивільних українських громадян як військовополонених, повідомила на брифінгу віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Вони сидять у Ростові, Курську, вони сидять в СІЗО як військовополонені, хоча не мають бути полоненими, – наголосила вона.

За її словами, серед них – журналісти, волонтери, активісти, священники, місцеві депутати, голови органів місцевого самоврядування.

Глава Мінреінтеграції повідомила, що за березень-травень вдалося визволити з полону 103 цивільних.

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Верещук сказала, що раніше Червоний Хрест звернувся до РФ з вимогою надати перелік полонених цивільних українців. Проте вона внесла до нього лише 120 осіб, і ньому немає жодної жінки, хоча це неправда.

10 червня між Україною та Росією відбувся одинадцятий обмін полоненими за формулою “4 на 5” (п’ятеро наших).

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що серед звільнених — Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко, якого викрали 10 березня.

Фото: Мінреінтеграції