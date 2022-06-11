Ким поделился видео обмена пленными: сколько людей освободили
Между Украиной и Россией 10 июня состоялся обмен пленными по формуле “4 на 5”.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, среди освобожденных — Шевченковский сельский голова Олег Пилипенко, которого похитили 10 марта.
– Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома, – отметил он.
Ким добавил, что обмен состоялся по формуле “4 на 5” (четыре из них, пять наших).
Ранее он сообщал, что это уже одиннадцатый обмен пленными.
Недавно Украина провела с российской стороной обмен телами погибших военнослужащих в формате “160 на 160”. Обмен произошел еще 2 июня на линии фронта в Запорожской области, но сообщили о нем только спустя два дня.
Источник: Виталий Ким