Июнь, 10 в 21:59

Между Украиной и Россией 10 июня состоялся обмен пленными по формуле “4 на 5”.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, среди освобожденных — Шевченковский сельский голова Олег Пилипенко, которого похитили 10 марта.

– Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома, – отметил он.

Ким добавил, что обмен состоялся по формуле “4 на 5” (четыре из них, пять наших).

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Ранее он сообщал, что это уже одиннадцатый обмен пленными.

Недавно Украина провела с российской стороной обмен телами погибших военнослужащих в формате “160 на 160”. Обмен произошел еще 2 июня на линии фронта в Запорожской области, но сообщили о нем только спустя два дня.

Источник: Виталий Ким