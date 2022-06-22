Выплаты ВПЛ: обновленный перечень общин
Минреинтеграции приказом №75 от 14 июня 2022 года обновило перечень общин в районах проведения боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получать соответствующие социальные выплаты.
По состоянию на 14 июня в список входят общины в восьми областях:
- Днепропетровская – 7 общин;
- Донецкая – 66 общин;
- Запорожская – 51 община;
- Луганская – 37 общин;
- Николаевская – 23 община;
- Харьковская – 51 община;
- Херсонская – 49 общин;
- Сумская — 15 общин.
Всего в перечне сейчас 300 общин.
Полный перечень общин для выплат ВПЛ — ниже
Перелік громад ВПО by MariaStepaniuk on Scribd
ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства. Однако не забывайте, что перечень общин регулярно обновляется.
С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.
То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.