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Факти / Україна / Суспільство

Мінреінтеграції зменшило кількість отримувачів виплат ВПО – оновлений перелік громад

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроші
Фото: Depositphotos

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, та які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 10 жовтня 2022 року.

У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 10 жовтня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.

Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.

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Станом на 10 жовтня до переліку входять громади у дев’яти областях:

  1. Дніпропетровська – 10 громад;
  2. Донецька – 66 громад;
  3. Запорізька – 59 громад;
  4. Луганська – 37 громад;
  5. Миколаївська – 26 громад;
  6. Харківська – 56 громад;
  7. Херсонська – 48 громад;
  8. Сумська – 20 громади;
  9. Чернігівська – 4 громад.

В цілому до переліку входять 326 громад.

Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.

Тому українці з цих 326 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.

Оновлений перелік громад можна переглянути тут.

Актуальна інформація про статус громад – нижче

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

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Джерело: МінТОТ
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