Жовтень, 24 в 2:25

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, та які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 10 жовтня 2022 року.

У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 10 жовтня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.

Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.

Зараз дивляться

Станом на 10 жовтня до переліку входять громади у дев’яти областях:

Дніпропетровська – 10 громад; Донецька – 66 громад; Запорізька – 59 громад; Луганська – 37 громад; Миколаївська – 26 громад; Харківська – 56 громад; Херсонська – 48 громад; Сумська – 20 громади; Чернігівська – 4 громад.

В цілому до переліку входять 326 громад.

Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.

Тому українці з цих 326 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.

Оновлений перелік громад можна переглянути тут.

Актуальна інформація про статус громад – нижче

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.