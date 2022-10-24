Мінреінтеграції зменшило кількість отримувачів виплат ВПО – оновлений перелік громад
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, та які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 10 жовтня 2022 року.
У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 10 жовтня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.
Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.
Станом на 10 жовтня до переліку входять громади у дев’яти областях:
- Дніпропетровська – 10 громад;
- Донецька – 66 громад;
- Запорізька – 59 громад;
- Луганська – 37 громад;
- Миколаївська – 26 громад;
- Харківська – 56 громад;
- Херсонська – 48 громад;
- Сумська – 20 громади;
- Чернігівська – 4 громад.
В цілому до переліку входять 326 громад.
Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.
Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.
Тому українці з цих 326 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.
Оновлений перелік громад можна переглянути тут.
Актуальна інформація про статус громад – нижче
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.