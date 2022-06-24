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Факты / Украина / Общество

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — инструкция
Фото: Pexels

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться личным кабинетом клиента.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предоставляет личный кабинет

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В своем кабинете клиенты Нафтогаза могут:

  • узнать собственный баланс — получать информацию о изменении счетного баланса и платить за услуги газоснабжения онлайн;
  • управлять несколькими счетами — можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогаз;
  • контролировать потребление газа — все данные о потреблении газа и оплаты по нему можно просмотреть в личном кабинете.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами, нужно быть клиентом Нафтогаза и зарегистрироваться в кабинете.

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Личный кабинет — это удобный инструмент для решения всех газовых вопросов. Чтобы пройти регистрацию:

  • перейдите на сайт Нафтогаза;
  • в правом верхнем углу найдите на нажмите кнопку Личный кабинет;
  • введите собственные данные — номер личного счета и первые три буквы фамилии;

  • выберите удобный для вас способ регистрации — через Google, Facebook или электронную почту. Если выбрали первые два варианта — социальные сети автоматически внесут необходимые данные;
  • если регистрируетесь через электронную почту — введите свой адрес латиницей;
  • нажмите Получить код;
  • перейдите в свой почтовый ящик и скопируйте код;
  • введите в нужную строку код подтверждения и придумайте пароль от личного кабинета;
  • нажмите Зарегистрироваться.

Готово! Вы имеете личный кабинет. Сразу после входа вам предложат получать все счета и ключевую информацию на кабинет. Вы можете согласиться или нет.

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