Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — инструкция
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Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться личным кабинетом клиента.
Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — читайте в материале Фактов ICTV.
Что предоставляет личный кабинет
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В своем кабинете клиенты Нафтогаза могут:
- узнать собственный баланс — получать информацию о изменении счетного баланса и платить за услуги газоснабжения онлайн;
- управлять несколькими счетами — можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогаз;
- контролировать потребление газа — все данные о потреблении газа и оплаты по нему можно просмотреть в личном кабинете.
Чтобы пользоваться всеми преимуществами, нужно быть клиентом Нафтогаза и зарегистрироваться в кабинете.
Как зарегистрироваться в личном кабинете
Личный кабинет — это удобный инструмент для решения всех газовых вопросов. Чтобы пройти регистрацию:
- перейдите на сайт Нафтогаза;
- в правом верхнем углу найдите на нажмите кнопку Личный кабинет;
- введите собственные данные — номер личного счета и первые три буквы фамилии;
- выберите удобный для вас способ регистрации — через Google, Facebook или электронную почту. Если выбрали первые два варианта — социальные сети автоматически внесут необходимые данные;
- если регистрируетесь через электронную почту — введите свой адрес латиницей;
- нажмите Получить код;
- перейдите в свой почтовый ящик и скопируйте код;
- введите в нужную строку код подтверждения и придумайте пароль от личного кабинета;
- нажмите Зарегистрироваться.
Готово! Вы имеете личный кабинет. Сразу после входа вам предложат получать все счета и ключевую информацию на кабинет. Вы можете согласиться или нет.