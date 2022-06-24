Июнь, 24 в 18:47

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться личным кабинетом клиента.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предоставляет личный кабинет

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В своем кабинете клиенты Нафтогаза могут:

узнать собственный баланс — получать информацию о изменении счетного баланса и платить за услуги газоснабжения онлайн;

— получать информацию о изменении счетного баланса и платить за услуги газоснабжения онлайн; управлять несколькими счетами — можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогаз;

— можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогаз; контролировать потребление газа — все данные о потреблении газа и оплаты по нему можно просмотреть в личном кабинете.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами, нужно быть клиентом Нафтогаза и зарегистрироваться в кабинете.

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Личный кабинет — это удобный инструмент для решения всех газовых вопросов. Чтобы пройти регистрацию:

перейдите на сайт Нафтогаза

в правом верхнем углу найдите на нажмите кнопку Личный кабинет

введите собственные данные — номер личного счета и первые три буквы фамилии;

выберите удобный для вас способ регистрации — через Google, Facebook или электронную почту. Если выбрали первые два варианта — социальные сети автоматически внесут необходимые данные;

регистрации — через Google, Facebook или электронную почту. Если выбрали первые два варианта — социальные сети автоматически внесут необходимые данные; если регистрируетесь через электронную почту — введите свой адрес латиницей;

нажмите Получить код ;

; перейдите в свой почтовый ящик и скопируйте код;

введите в нужную строку код подтверждения и придумайте пароль от личного кабинета;

нажмите Зарегистрироваться.

Готово! Вы имеете личный кабинет. Сразу после входа вам предложат получать все счета и ключевую информацию на кабинет. Вы можете согласиться или нет.