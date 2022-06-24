Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – інструкція
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Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна надає своїм користувачам можливість скористатися Особистим кабінетом клієнта.
Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що надає особистий кабінет
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У своєму кабінеті клієнти Нафтогазу можуть:
- дізнатися власний баланс – отримувати інформацію про зміну рахункового балансу та сплачувати за послуги газопостачання онлайн;
- керувати кількома рахунками – можна вносити дані в декілька рахунків, які зареєстровані в Нафтогазі;
- контролювати споживання газу – усі дані про спожитий газ та оплати по ньому можна переглянути в особистому кабінеті.
Аби користуватися усіма перевагами, потрібно бути клієнтом Нафтогазу та зареєструватися у кабінеті.
Як зареєструватися в особистому кабінеті
Особистий кабінет – це зручний інструмент для вирішення усіх газових питань. Аби пройти реєстрацію:
- перейдіть на сайт Нафтогазу;
- у правому верхньому куті знайдіть на натисніть кнопку Особистий кабінет;
- введіть власні дані – номер особистого рахунку та перші три літери прізвища;
- оберіть зручний для вас спосіб реєстрації – через Google, Facebook або електронну пошту. Якщо обрали перші два варіанти – соціальні мережі автоматично внесуть необхідні данні;
- якщо реєструєтесь через електронну пошту – введіть свою адресу латиницею;
- натисніть Отримати код;
- перейдіть у свій поштовий ящик та скопіюйте код, що надійшов;
- введіть у потрібний рядок код підтвердження та придумайте пароль від особистого кабінету;
- натисніть Зареєструватись.
Готово! Ви маєте особистий кабінет Нафтогаз. Відразу після входу вам запропонують отримувати усі рахунки та ключову інформацію на кабінет. Ви можете погодитись або ж ні.