Червень, 24 в 18:47

Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна надає своїм користувачам можливість скористатися Особистим кабінетом клієнта.

Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що надає особистий кабінет

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У своєму кабінеті клієнти Нафтогазу можуть:

дізнатися власний баланс – отримувати інформацію про зміну рахункового балансу та сплачувати за послуги газопостачання онлайн;

– отримувати інформацію про зміну рахункового балансу та сплачувати за послуги газопостачання онлайн; керувати кількома рахунками – можна вносити дані в декілька рахунків, які зареєстровані в Нафтогазі;

– можна вносити дані в декілька рахунків, які зареєстровані в Нафтогазі; контролювати споживання газу – усі дані про спожитий газ та оплати по ньому можна переглянути в особистому кабінеті.

Аби користуватися усіма перевагами, потрібно бути клієнтом Нафтогазу та зареєструватися у кабінеті.

Як зареєструватися в особистому кабінеті

Особистий кабінет – це зручний інструмент для вирішення усіх газових питань. Аби пройти реєстрацію:

перейдіть на сайт Нафтогазу

у правому верхньому куті знайдіть на натисніть кнопку Особистий кабінет

введіть власні дані – номер особистого рахунку та перші три літери прізвища;

оберіть зручний для вас спосіб реєстрації – через Google, Facebook або електронну пошту. Якщо обрали перші два варіанти – соціальні мережі автоматично внесуть необхідні данні;

якщо реєструєтесь через електронну пошту – введіть свою адресу латиницею;

натисніть Отримати код ;

; перейдіть у свій поштовий ящик та скопіюйте код, що надійшов;

введіть у потрібний рядок код підтвердження та придумайте пароль від особистого кабінету;

натисніть Зареєструватись.

Готово! Ви маєте особистий кабінет Нафтогаз. Відразу після входу вам запропонують отримувати усі рахунки та ключову інформацію на кабінет. Ви можете погодитись або ж ні.