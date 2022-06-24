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Факти / Україна / Суспільство

Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – інструкція
Фото: Pexels

Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна надає своїм користувачам можливість скористатися Особистим кабінетом клієнта.

Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що надає особистий кабінет

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У своєму кабінеті клієнти Нафтогазу можуть:

  • дізнатися власний баланс – отримувати інформацію про зміну рахункового балансу та сплачувати за послуги газопостачання онлайн;
  • керувати кількома рахунками – можна вносити дані в декілька рахунків, які зареєстровані в Нафтогазі;
  • контролювати споживання газу – усі дані про спожитий газ та оплати по ньому можна переглянути в особистому кабінеті.

Аби користуватися усіма перевагами, потрібно бути клієнтом Нафтогазу та зареєструватися у кабінеті.

Як зареєструватися в особистому кабінеті

Особистий кабінет – це зручний інструмент для вирішення усіх газових питань. Аби пройти реєстрацію:

  • перейдіть на сайт Нафтогазу;
  • у правому верхньому куті знайдіть на натисніть кнопку Особистий кабінет;
  • введіть власні дані – номер особистого рахунку та перші три літери прізвища;

  • оберіть зручний для вас спосіб реєстрації – через Google, Facebook або електронну пошту. Якщо обрали перші два варіанти – соціальні мережі автоматично внесуть необхідні данні;
  • якщо реєструєтесь через електронну пошту – введіть свою адресу латиницею;
  • натисніть Отримати код;
  • перейдіть у свій поштовий ящик та скопіюйте код, що надійшов;
  • введіть у потрібний рядок код підтвердження та придумайте пароль від особистого кабінету;
  • натисніть Зареєструватись.

Готово! Ви маєте особистий кабінет Нафтогаз. Відразу після входу вам запропонують отримувати усі рахунки та ключову інформацію на кабінет. Ви можете погодитись або ж ні.

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