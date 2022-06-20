Изменился поставщик: за потребленный в мае газ миллионы украинцев будут платить Нафтогазу

Июнь, 20 в 16:25

Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа

Почти 9 млн украинских семей будут впервые платить за газ после перехода к новому поставщику. Нафтогаз Украины сформировал счета за потребленное в мае топливо.

Как сообщила компания, впервые квитанции от Нафтогаза получат более 8,8 млн украинских домохозяйств. Они стали клиентами государственной компании как поставщика “последней надежды”, потому что их предыдущие поставщики не смогли выполнять свою функцию.

Далее 8,8 млн новых потребителей перевели на нефтегазовский тарифный план Фиксированный с ценой 7,96 грн/куб. м.

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Первые квитанции будут электронными. Они будут доступны после 20 июня, в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA.

– Печатные счета доставит Укрпочта после 25 числа текущего месяца только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия, – объясняет Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

В компании отмечают: платить за потребленное в мае топливо нужно именно Нафтогазу, а не газсбытам. Ведь 8,8 млн украинских домохозяйств (являющихся уже бывшими клиентами региональных газсбытов) получали природный газ от Нафтогаза с 1 мая.

Заплатить счета можно как онлайн, так и офлайн.

Напомним, с 1 мая к поставщику “последней надежды” попали 8,8 млн украинских домохозяйств в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

А 17 июня Нафтогаз сообщил, что от ряда газсбытов к поставщику “последней надежды” дополнительно перешли еще 1,3 млн домохозяйств, в том числе жители Киева, Черкасс, Тернополя и других городов. Речь идет о бывших клиентах ДП КиевГазЭнерджи, ООО Лубныгаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.

Нафтогаз объявил, что этих бытовых потребителей также присоединит к годовому тарифному плану Фиксированный с ценой 7,96 грн/куб. м.

Источник: Нафтогаз