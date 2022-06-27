Июнь, 27 в 16:01

Россияне нанесли несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в результате чего погибли.

На данный момент на месте ракетного удара работают пожарные, медики и полицейские. Количество пострадавших уточняют представители военной администрации.

Обновлено в 17.05. Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

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Обновлено в 16.39. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что оккупанты попали в гражданский объект, есть пострадавшие.

По предварительной информации, две ракеты попали в место большого скопления гражданских. Также сообщают о сильном пожаре.

— Прилеты по Кременчугу. Детали потом. Остаемся в укрытиях! – отметил он.

Отметим, что ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, которая длилась в Полтавской области с 15.40 до 16.05.

Кроме того, мэр Полтавы Александр Мамай также сообщил, что в городе Полтаве слышны взрывы.

— Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали, – добавил он.

Потом Лунин добавил, что жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет.

Напомним, что вечером 24 апреля девять российских ракет попали по тепловой электростанции в городе Кременчуг, досталось и нефтеперерабатывающему заводу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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