Авиаудар по Лисичанску и ракетный обстрел Одесской области: что происходит на 124-й день войны (онлайн)
Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину.
Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности военной авиации. По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.
Россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском, а в Лисичанске так много разрушений, что его почти не узнать.
Вечером 26 июня местные жители слышали взрывы в Харькове и Николаеве.
На этой неделе США планируют объявить о покупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным собственных источников издания, Украина запросила систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 100 миль (около 160 км).
В акватории Черного моря российские оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.
С 24 февраля по 27 июня российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 552 (+20),
- боевых бронированных машин – 3 687 (+28),
- артиллерийских систем – 771 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 243,
- средств противовоздушной обороны – 101 (+2),
- самолетов – 217,
- вертолетов – 184,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
- крылатых ракет – 139,
- кораблей (катеров) – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11),
- специальной техники – 60.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще полторы сотни российских военных.
В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 35 тыс.
В течение суток российская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска Луганской области.
Город оккупанты пытаются блокировать с юга при поддержке артиллерии.
Под вражеским огнем находится гражданская и военная инфраструктура в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.
Руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 27 июня.
По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов очередной партии боеприпасов.
Российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из поселков Одесской области.
Для этого захватчики применили самолеты стратегической авиации Ту-22М.
Ракетный удар нанес разрушения и спровоцировал возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек ориентировочной площадью 500 м2.
По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них – один ребенок.