Авиаудар по Лисичанску и ракетный обстрел Одесской области: что происходит на 124-й день войны (онлайн)

Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину.

Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности военной авиации. По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском, а в Лисичанске так много разрушений, что его почти не узнать.

Вечером 26 июня местные жители слышали взрывы в Харькове и Николаеве.