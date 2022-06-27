Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Авиаудар по Лисичанску и ракетный обстрел Одесской области: что происходит на 124-й день войны (онлайн)

Авиаудар по Лисичанску и ракетный обстрел Одесской области: что происходит на 124-й день войны (онлайн)

Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину.

Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности военной авиации. По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском, а в Лисичанске так много разрушений, что его почти не узнать.

Вечером 26 июня местные жители слышали взрывы в Харькове и Николаеве.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:58 - 27 июня

На этой неделе США планируют объявить о покупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным собственных источников издания, Украина запросила систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 100 миль (около 160 км).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:45 - 27 июня

В акватории Черного моря российские оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:44 - 27 июня

С 24 февраля по 27 июня российские военные потеряли:

  • танков ‒ 1 552 (+20),
  • боевых бронированных машин – 3 687 (+28),
  • артиллерийских систем – 771 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 243,
  • средств противовоздушной обороны – 101 (+2),
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 184,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
  • крылатых ракет – 139,
  • кораблей (катеров) – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11),
  • специальной техники – 60.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:42 - 27 июня

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще полторы сотни российских военных.

В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 35 тыс.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:23 - 27 июня

В течение суток российская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска Луганской области.

Город оккупанты пытаются блокировать с юга при поддержке артиллерии.

Под вражеским огнем находится гражданская и военная инфраструктура в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:52 - 27 июня

Руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 27 июня.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов очередной партии боеприпасов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
06:26 - 27 июня

Российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из поселков Одесской области.

Для этого захватчики применили самолеты стратегической авиации Ту-22М.

Ракетный удар нанес разрушения и спровоцировал возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек ориентировочной площадью 500 м2.

По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них – один ребенок.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка