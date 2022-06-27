Июнь, 27 в 20:09

С 1 июня 2022 года украинцы начали получать газ от нового поставщика. То есть теперь за май, июнь и в дальнейшем нужно платить Нафтогазу.

Как украинцам узнать свой лицевой счет в Нафтогаз — читайте в материале Фактов ICTV.

Незаметный переход

С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не смогли выполнять свою функцию.

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Большинство украинцев и не поняли, как начали получать газ уже от нового поставщика.

Как отмечают в Нафтогазе, заключать дополнительные договоры украинцам не нужно, ведь переход состоялся автоматически.

— Новые клиенты производят оплаты за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, с предыдущим поставщиком, а с 1 мая 2022 года — оплачивают потребленный газ на счета ГК Нафтогаз Украины, — отмечают на сайте Нафтогаза.

Как получить лицевой счет

Узнать номер нового лицевого счета можно непосредственно на сайте Нафтогаза:

перейдите на специальную страницу сайта

введите в поле ваш ЕІС — код ;

— ; нажмите Далее.

Также можно узнать лицевой счет, проверив новые платежные квитанции, которые будут приходить за май и июнь.

Нафтогаз также предлагает клиентам воспользоваться услугами чатботов GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Или вы можете позвонить в контакт-центр и запросить свой счет у оператора:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Как получить счет к оплате

Получить счет за потребленный газ в мае можно несколькими удобными способами, в частности:

в личном кабинете на my.gas.ua

в чатботе GASUA в Viber Telegram Facebook Messenger

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Кстати, за потребленный газ вы можете платить онлайн. Нафтогаз предлагает сделать это:

в личном кабинете на my.gas.ua

в чатботе GASUA в Viber Telegram Facebook Messenger

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Фото: Укртранснафта