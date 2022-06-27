Как узнать свой лицевой счет в Нафтогазе — инструкция
С 1 июня 2022 года украинцы начали получать газ от нового поставщика. То есть теперь за май, июнь и в дальнейшем нужно платить Нафтогазу.
Как украинцам узнать свой лицевой счет в Нафтогаз — читайте в материале Фактов ICTV.
Незаметный переход
С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не смогли выполнять свою функцию.
Большинство украинцев и не поняли, как начали получать газ уже от нового поставщика.
Как отмечают в Нафтогазе, заключать дополнительные договоры украинцам не нужно, ведь переход состоялся автоматически.
— Новые клиенты производят оплаты за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, с предыдущим поставщиком, а с 1 мая 2022 года — оплачивают потребленный газ на счета ГК Нафтогаз Украины, — отмечают на сайте Нафтогаза.
Как получить лицевой счет
Узнать номер нового лицевого счета можно непосредственно на сайте Нафтогаза:
- перейдите на специальную страницу сайта;
- введите в поле ваш ЕІС—код;
- нажмите Далее.
Также можно узнать лицевой счет, проверив новые платежные квитанции, которые будут приходить за май и июнь.
Нафтогаз также предлагает клиентам воспользоваться услугами чатботов GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.
Или вы можете позвонить в контакт-центр и запросить свой счет у оператора:
- +38 066 300 2 888;
- +38 098 300 2 888;
- +38 093 300 2 888.
Как получить счет к оплате
Получить счет за потребленный газ в мае можно несколькими удобными способами, в частности:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.
Кстати, за потребленный газ вы можете платить онлайн. Нафтогаз предлагает сделать это:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Фото: Укртранснафта