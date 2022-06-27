Червень, 27 в 20:09

З 1 червня 2022 року українці почали отримувати газ від нового постачальника. Тобто тепер за травень, червень і надалі потрібно платити Нафтогазу.

Як українцям дізнатися свій особовий рахунок у Нафтогазі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Непомітний перехід

З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не змогли виконувати свою функцію.

Зараз дивляться

Більшість українців і не зрозуміли, як почали отримувати газ вже від нового постачальника.

Як зазначають у Нафтогазі, укладати додаткові договори українцям не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

– Нові клієнти проводять оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, з попереднім постачальником, а з 1 травня 2022 року — оплачують спожитий газ на рахунки ГК Нафтогаз України, – зазначають на сайті Нафтогазу.

Як отримати особовий рахунок

Дізнатися номер нового особового рахунку можна безпосередньо на сайті Нафтогазу:

перейдіть на спеціальну сторінку сайту

введіть у поле ваш ЕІС-код ;

; натисніть Далі.

Дізнатися особовий рахунок можна також, перевіривши нові платіжні квитанції, які приходитимуть за травень та червень.

Нафтогаз також пропонує клієнтам скористатися послугами чатботів GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Або ви можете зателефонувати до контакт-центру та запитати свій рахунок у оператора:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Як отримати рахунок до оплати

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

До речі, за спожитий газ ви можете платити онлайн. Нафтогаз пропонує зробити це:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Фото: Укртранснафта