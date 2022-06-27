Як дізнатися власний особовий рахунок у Нафтогазі – інструкція
З 1 червня 2022 року українці почали отримувати газ від нового постачальника. Тобто тепер за травень, червень і надалі потрібно платити Нафтогазу.
Як українцям дізнатися свій особовий рахунок у Нафтогазі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Непомітний перехід
З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не змогли виконувати свою функцію.
Більшість українців і не зрозуміли, як почали отримувати газ вже від нового постачальника.
Як зазначають у Нафтогазі, укладати додаткові договори українцям не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.
– Нові клієнти проводять оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, з попереднім постачальником, а з 1 травня 2022 року — оплачують спожитий газ на рахунки ГК Нафтогаз України, – зазначають на сайті Нафтогазу.
Як отримати особовий рахунок
Дізнатися номер нового особового рахунку можна безпосередньо на сайті Нафтогазу:
- перейдіть на спеціальну сторінку сайту;
- введіть у поле ваш ЕІС-код;
- натисніть Далі.
Дізнатися особовий рахунок можна також, перевіривши нові платіжні квитанції, які приходитимуть за травень та червень.
Нафтогаз також пропонує клієнтам скористатися послугами чатботів GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.
Або ви можете зателефонувати до контакт-центру та запитати свій рахунок у оператора:
- +38 066 300 2 888;
- +38 098 300 2 888;
- +38 093 300 2 888.
Як отримати рахунок до оплати
Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії.
До речі, за спожитий газ ви можете платити онлайн. Нафтогаз пропонує зробити це:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- через сайти та мобільні застосунки банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Фото: Укртранснафта