Июнь, 27 в 18:30

Из-за войны в Украине и наплыва беженцев, польское правительство приняло изменения в законодательство, упрощающие трудоустройство для иностранцев.

Теперь все украинцы, независимо от того, когда они прибыли в Польшу, до или после 24 февраля 2022 года, могут легально работать у любого польского работодателя и без дополнительных разрешений. Главное условие для трудоустройства – легальное пребывание в Польше.

Украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, могут здесь легально жить и работать до 23 августа 2023 года. Чтобы переселенец мог официально работать, он должен иметь штамп в загранпаспорте о пересечении польской границы. Если он отсутствует, необходимо подать заявку на получение номера PESEL, но не позднее 60 дней со дня въезда в Польшу.

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рабочий может свободно изменять работодателя;

за свою работу не может получать ниже минимальной месячной (3010 злотых брутто) или минимальной почасовой оплаты (19,7 злотых брутто);

имеет право на помощь в случае болезни или несчастного случая на производстве;

имеет право на декретный отпуск и безвозмездные медицинские услуги (впрочем, эта норма не распространяется на работников, работающих по договору поручения).

Требования к работодателям

Работодатель обязательно в течение 14 дней с начала работы украинца должен уведомить уездный центр занятости о том, что взял на работу гражданина Украины. Сделать это можно по электронной системе praca.gov.pl.

В заявлении работодатель должен указать свои данные, персональные данные работника (из документов потребуется только проездной документ и номер PESEL, если он был предоставлен) и информацию о работе, которую будет выполнять украинец. В частности, следует отметить вид договора, который заключается письменно и с переводом на украинский язык.

Также в течение следующих 7 дней с начала работы работника следует передать его данные в Управление социального страхования (ZUS).

При условии, если трудовой договор был заключен на длительный срок (например, 3 года), то позже нужно будет обратиться к воеводе за разрешением на работу, поскольку временная защита действует только 18 месяцев (до 23 августа 2023 года).

Советы для граждан Украины, желающих трудоустроиться в Польше

В поисках работы в Польше лучше всего использовать проверенные и надежные услуги и предложения работы. Доступ к таким проверенным предложениям работы предоставляется уездным бюро труда (https://oferty.praca.gov.pl).

Если у вас есть смартфон, вы можете установить приложение ePraca.

Ценные советы относительно того, как искать работодателя за границей и не подвергать себя ненужному риску, можно найти на веб-сайте сети EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf

Список сертифицированных польских агентств по трудоустройству доступен на веб-сайте: www.stor.praca.gov.pl в закладке Реестр субъектов, ведущих агентства по трудоустройству. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Воеводских бюро труда.

Если вы работаете через агентство, нужно помнить о подписании договора с агентством занятости, в котором будут указаны условия работы, вознаграждение, льготы и т.д.

Государственная инспекция труда – предоставляет бесплатные юридические консультации по поводу положений, регулирующих законность найма и права работников. Информация также доступна на украинском и русском языках. Больше информации можно найти на https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

Помните:

При приеме на работу работодатель обязан заключить с вами письменный трудовой договор, в котором будут указаны условия работы и оплаты труда. Убеждать человека работать без трудового договора – против польского законодательства!

Не соглашайтесь без подписания письменного договора. Без подписанного договора вы работаете нелегально, и вас лишают законных прав, возникающих из легального трудоустройства.

Прежде чем подписать трудовой договор, ознакомьтесь с положениями, содержащимися в нем, или попросите кого-нибудь объяснить и помочь вам понять его положение.

Если работодатель будет обращаться с вами неправильно, например, если работодатель применил к вам физическое или психическое принуждение, сообщите об этом в Национальную инспекцию труда.

Если вы стали жертвой любого другого преступления – немедленно обращайтесь в полицию.