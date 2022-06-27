Червень, 27 в 18:30

Через війну в Україні і наплив біженців, польський уряд ухвалив зміни до законодавства, що спрощують працевлаштування для іноземців.

Відтак, усі українці, незалежно від того, коли вони прибули до Польщі — до чи після 24 лютого 2022 року – можуть легально працювати у будь-якого польського роботодавця та без додаткових дозволів. Головною умовою для працевлаштування є легальне перебування у Польщі.

Українці, які приїхали до Польщі через війну, можуть тут легально жити і працювати до 23 серпня 2023 року. Аби переселенець міг офіційно працювати, він мусить мати штамп у закордонному паспорті про перетин польського кордону. Якщо він відсутній, необхідно подати заявку на отримання номеру PESEL, але не пізніше, ніж за 60 днів з дня в’їзду до Польщі.

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Як польський закон захищає працівника з України?

робітник може вільно змінювати роботодавця;

за свою роботу не може отримувати нижче за мінімальну місячну (3010 злотих брутто) або мінімальну погодинну оплату (19,7 злотих брутто);

має право на допомогу в разі хвороби або нещасного випадку на виробництві;

має право на декретну відпустку та безоплатні медичні послуги (втім, ця норма не поширюється на працівників, які працюють за договором доручення.

Вимоги до роботодавців

Працедавець обов’язково впродовж 14 днів з початку роботи українця повинен повідомити повітовий центр зайнятості про те, що взяв на роботу громадянина України. Зробити це можна через електронну систему praca.gov.pl.

У заяві роботодавець повинен вказати свої дані, персональні дані працівника (з документів потрібен буде лише проїзний документ та номер PESEL, якщо його надали) та інформацію про роботу, яку виконуватиме українець. Зокрема слід зазначити вид договору, який укладається письмово та з перекладом на українську мову.

Також упродовж наступних 7 днів з початку роботи працівника потрібно передати його дані до Управління соціального страхування (ZUS).

За умови, якщо трудовий договір уклали на тривалий термін (приміром, 3 роки), то пізніше потрібно буде звернутися до воєводи по дозвіл на роботу, оскільки тимчасовий захист діє лише 18 місяців (до 23 серпня 2023 року).

Поради для громадян України, які бажають працевлаштуватися в Польщі

Шукаючи роботу в Польщі, найкраще використовувати перевірені і надійні послуги та пропозиції роботи. Доступ до таких перевірених пропозицій роботи надають повітові бюро праці (https://oferty.praca.gov.pl).

Якщо у вас є смартфон, ви можете встановити програму ePraca.

Цінні поради щодо того, як шукати роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на веб-сайті мережі EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf

Список сертифікованих польських агенцій з працевлаштування доступний на веб-сайті: www.stor.praca.gov.pl у закладці Реєстр суб’єктів, які ведуть агенції з працевлаштування. Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці.

Якщо ви працюєте через агентство, треба пам’ятати про підписання договору з агентством зайнятості, в яких будуть зазначені умови роботи, винагорода, пільги тощо.

Державна інспекція праці – надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, що регулюють законність найму та права працівників. Інформація також доступна українською та російською мовами. Більше інформації можна знайти на https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

Пам’ятайте:

При прийманні на роботу роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір, в якому будуть вказані умови роботи та оплати праці. Переконувати людину працювати без трудового договору – проти польського законодавства!

Не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору. Без підписаного договору ви працюєте нелегально, і вас позбавляють законних прав, які виникають з легального працевлаштування.

Перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення.

Якщо роботодавець буде поводитися з вами неналежним чином, наприклад, якщо роботодавець застосував до вас фізичний або психічний примус, повідомте про це до Національної інспекції праці.

Якщо ви стали жертвою будь-якого іншого злочину – негайно звертайтеся до поліції.