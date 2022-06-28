Пенсионерам выплатят по 2 200 грн помощи ООН — каким категориям

Июнь, 28 в 18:09

В течение трех месяцев почти 65 тыс. пожилых украинцев, не являющихся внутренне перемещенными лицами, смогут получать денежную помощь от ООН в размере 2 220 грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что они передали в УВКБ ООН соответствующий перечень людей, подавших заявления на помощь через платформу єДопомога.

По ее словам, это реальные люди, относящиеся к уязвимым категориям.

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– Это люди из деоккупированных, оккупированных территорий и регионов, в которых ведутся боевые действия, не внутренне перемещенные лица, но пострадавшие от войны и нуждающиеся в поддержке. Это 62 475 семей, состоящих из 64 886 человек. В течение трех месяцев каждый член семьи будет получать пособие в размере 2 220 грн, – подчеркнула она.

Социальная платформа єДопомога позволяет подать заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Минсоцполитики проверяет данные заявителя через государственные реестры, а решение о предоставлении помощи принимают сами организации.

В приоритете – пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.