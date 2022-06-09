єДопомога: как украинцам оформить заявку на выплаты от международных организаций

Оформить выплаты от международных организаций можно на государственном портале єДопомога, однако заявки будут принимать от определенных категорий граждан.

Заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко сообщил, что это люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, где ведутся бои, внутри перемещенные лица, а также граждане, проживающие на освобожденных территориях.

Процесс оформления заявки следующий:

Нужно зайти на сайт єДопомога и выбрать пункт Выплаты от международных организаций. Далее следует указать социальный статус и предоставить нужную персональную информацию: паспортные данные, идентификационный код, номер телефона и банковский счет.

Потом эти данные проходят верификацию в государственных реестрах, а затем такие заявки передаются международным организациям, которые принимают решение о выплатах на основе приоритетности категорий.

В программе выплат участвуют:

Миссия Международного Комитета Красного Креста совместно с Обществом Красного Креста в Украине;

ЮНИСЕФ Совместно;

Агентство ООН по делам беженцев;

Всемирная продовольственная программа ООН;

Международная организация по миграции;

Норвежский Совет по делам беженцев.

Стоит отметить, что заявки подаются всем этим организациям сразу, однако надеяться на выплаты от каждой все же не стоит.

По состоянию на 3 июня зарегистрировано более 600 тысяч заявок.

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