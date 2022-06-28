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Факти / Україна / Суспільство

Пенсіонерам виплатять по 2 200 грн допомоги ООН – яким категоріям

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроші
Фото: Depositphotos

Протягом трьох місяців майже 65 тис. літніх українців, які не є внутрішньо переміщеними особами, зможуть отримувати грошову допомогу від ООН у розмірі 2 220 грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що вони передали до УВКБ ООН відповідний перелік людей, які подали заяви на допомогу через платформу єДопомога.

За її словами, це реальні люди, які належать до вразливих категорій.

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– Це люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, які не є внутрішньо переміщеними особами, але постраждали від війни і потребують підтримки. Це 62 475 сімей, що складаються з 64 886 людей. Протягом трьох місяців кожен член сім’ї отримуватиме допомогу в розмірі 2 220 грн, – наголосила вона.

Соціальна платформа єДопомога дозоляє подати заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики перевіряє дані заявника через державні реєстри, а рішення щодо надання допомоги приймають самі організації.

У пріоритеті – пенсіонери, люди з інвалідністю, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

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єДопомога: як українцям оформити заявку на виплати від міжнародних організацій

Джерело: Мінсоцполітики
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