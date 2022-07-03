Безопасность детей превыше всего: Шкарлет рассказал, в каком формате будет проходить учебный год 2022-2023
Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как в Украине будет проходить новый учебный год 2022-2023.
В эфире национального телемарафона он отметил, что родители и школьники уже соскучились по офлайн-обучению, однако безопасность остается на первом месте.
– В условиях военного времени мы внедряем образовательный процесс в помещениях учебных заведений и заочной формы обучения исключительно по согласованию с органами власти. Если существует опасность, то может быть дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает места всем участникам образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен, — сказал Шкарлет.
Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться оффлайн, а ряд других – онлайн.
— Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждому учреждению. Должны обеспечить указатели, движение к бомбоубежищу, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован, в каких условиях безопасности может учиться его ребенок. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях, — сказал он.
По словам министра, родители будут иметь право выбора: отправлять ребенка в школу или заниматься с ним удаленно.
— Если родители опасаются очного обучения, они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат. Мы с пониманием относимся к каждому украинцу, особенно к родителям и нашим маленьким украинцам, — отметил Шкарлетт.