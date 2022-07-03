Июль, 02 в 21:53

Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как в Украине будет проходить новый учебный год 2022-2023.

В эфире национального телемарафона он отметил, что родители и школьники уже соскучились по офлайн-обучению, однако безопасность остается на первом месте.

– В условиях военного времени мы внедряем образовательный процесс в помещениях учебных заведений и заочной формы обучения исключительно по согласованию с органами власти. Если существует опасность, то может быть дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает места всем участникам образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен, — сказал Шкарлет.

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Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться оффлайн, а ряд других – онлайн.

— Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждому учреждению. Должны обеспечить указатели, движение к бомбоубежищу, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован, в каких условиях безопасности может учиться его ребенок. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях, — сказал он.

По словам министра, родители будут иметь право выбора: отправлять ребенка в школу или заниматься с ним удаленно.