Липень, 02 в 21:53

Міністр освіти України Сергій Шкарлет розповів, як в Україні проходитиме новий навчальний рік 2022-2023.

В ефірі національного телемарафону він зазначив, що батьки та школярі вже скучили за офлайн-навчанням, проте безпека залишається на першому місці.

– В умовах воєнного часу ми впроваджуємо освітній процес у приміщеннях навчальних закладів та заочної форми навчання виключно за погодженням з органами влади. Якщо є наявність небезпеки, то може бути дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін, – сказав Шкарлет.

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Також розглядається варіант, в рамках якого деякі дисципліни викладатимуться офлайн, а низка інших – онлайн.

– Ми маємо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Маємо забезпечити покажчики, рух до бомбомховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен з батьків буде проінформований, в яких безпекових умовах може навчатися його дитина. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах, – сказав він.

За словами міністра, батьки матимуть право вибору: відправляти дитину до школи чи займатися з нею віддалено.