Безпека дітей понад усе: Шкарлет розповів, у якому форматі проходитиме навчальний рік 2022-2023
Міністр освіти України Сергій Шкарлет розповів, як в Україні проходитиме новий навчальний рік 2022-2023.
В ефірі національного телемарафону він зазначив, що батьки та школярі вже скучили за офлайн-навчанням, проте безпека залишається на першому місці.
– В умовах воєнного часу ми впроваджуємо освітній процес у приміщеннях навчальних закладів та заочної форми навчання виключно за погодженням з органами влади. Якщо є наявність небезпеки, то може бути дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін, – сказав Шкарлет.
Також розглядається варіант, в рамках якого деякі дисципліни викладатимуться офлайн, а низка інших – онлайн.
– Ми маємо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Маємо забезпечити покажчики, рух до бомбомховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен з батьків буде проінформований, в яких безпекових умовах може навчатися його дитина. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах, – сказав він.
За словами міністра, батьки матимуть право вибору: відправляти дитину до школи чи займатися з нею віддалено.
– Якщо батьки побоюються очного навчання, вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат. Ми з розумінням ставимося до кожного українця, особливо до батьків та наших маленьких українців, – зазначив Шкарлет.