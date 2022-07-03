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Факти / Україна / Суспільство

Безпека дітей понад усе: Шкарлет розповів, у якому форматі проходитиме навчальний рік 2022-2023

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
школа
Фото: Depositphotos

Міністр освіти України Сергій Шкарлет розповів, як в Україні проходитиме новий навчальний рік 2022-2023.

В ефірі національного телемарафону він зазначив, що батьки та школярі вже скучили за офлайн-навчанням, проте безпека залишається на першому місці.

– В умовах воєнного часу ми впроваджуємо освітній процес у приміщеннях навчальних закладів та заочної форми навчання виключно за погодженням з органами влади. Якщо є наявність небезпеки, то може бути дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін, – сказав Шкарлет.

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Також розглядається варіант, в рамках якого деякі дисципліни викладатимуться офлайн, а низка інших – онлайн.

– Ми маємо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Маємо забезпечити покажчики, рух до бомбомховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен з батьків буде проінформований, в яких безпекових умовах може навчатися його дитина. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах, – сказав він.

За словами міністра, батьки матимуть право вибору: відправляти дитину до школи чи займатися з нею віддалено.

– Якщо батьки побоюються очного навчання, вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат. Ми з розумінням ставимося до кожного українця, особливо до батьків та наших маленьких українців, – зазначив Шкарлет.

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