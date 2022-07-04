Будет ли дефицит овощей и фруктов в Украине и что повлияет на цены

Июль, 04 в 20:33

В Украине не ожидается дефицит овощей и фруктов из-за временной оккупации южных регионов войсками РФ.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

– В этом году в Херсонской области под овощными культурами было засеяно 40 тыс. га земли, что составляет около 15% к урожаю овощей по Украине. За счет 5 областей центральной Украины, которые также являются крупнейшими производителями овощей, где производство этих продуктов превышает в 2-3 раза по сравнению с другими неоккупированными областями, в сумме дадут урожай на уровне 34,22% сбора по Украине, — сообщили в Министерстве.

По словам директора департамента аграрного развития Минагрополитики Игоря Виштака, в Украине всегда было перепроизводство плодово-ягодных культур.

Сейчас смотрят

Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, крупнейшие производители плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности страны.

— Что касается арбузов, то здесь ситуация более сложная. Конечно херсонских арбузов нам не заменит никто, и рассчитывать на низкую стоимость в этом году не стоит. Но урожай из центральной и частично южной Украины несколько компенсирует эту нехватку, — говорится в сообщении.

А цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего.