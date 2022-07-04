Чи буде дефіцит овочів та фруктів в Україні та що вплине на ціни

Липень, 04 в 20:33

В Україні не очікується дефіциту овочів та фруктів через тимчасову окупацію південних регіонів військами РФ.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

– Цьогоріч в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні. За рахунок 5 областей центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, де виробництво цих продуктів перевищує в 2-3 рази порівняно з іншими неокупованими областями, в сумі дадуть врожай на рівні 34,22% до збору по Україні, – повідомили в Міністерстві.

За словами директора департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігора Віштака, в Україні завжди було перевиробництво плодово-ягідних культур.

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Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби країни.

– Щодо кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто. Але урожай з центральної та частково південної України, дещо компенсує цю нестачу, – йдеться у повідомленні.

А ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального.