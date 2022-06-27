Июнь, 27 в 15:55

В мире продукты дорожают быстрее доллара. На товарных рынках сейчас наблюдается дефицит из-за войны России против Украины.

Это заставляет общемировые цены расти. Представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью специальному корреспонденту программы Факти тижня Сергею Костежу рассказал, почему дорожают продукты в Украине и чего ждать дальше.

— Насколько то, что происходит на мировых товарных рынках, влияет на нас?

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— Влияет. Пока у нас заблокированы порты, а через западную границу мы можем вывезти 12% нашего продовольственного экспорта. Но я убежден, что скоординированные действия мирового содружества порты разблокируют в июле-начале августа. И тогда у нас цена начнет выравниваться с мировой. А там сегодня заоблачные цены, совершенно заоблачные.

— Почему цены растут в Украине? Ведь людей в стране стало меньше, спрос упал, фермеры рады просто что-нибудь продать.

— Логистика сегодня — это большие расходы. Никогда еще она не занимала столько в цене продуктов. Сегодня бабушке довезти что-нибудь на рынок – дорого. Сегодня ритейлу довезти что-нибудь в магазин – дорого. И будет дороже, потому что бензин сейчас 52 грн, но будет дороже.

В Австрии сегодня, где есть большие НПЗ, литр топлива стоит €2. Мы покупаем там нефтепродукты и везем сюда. Да, нет акциза, да, 7% НДС, но если бы был еще и акциз, то цена была бы 100 грн за литр.

– И что дальше? Украинцы будут меньше есть?

— Нам нужно пересматривать много балансов, потому что нас стало физически меньше. У нас и так было не 40 млн. Официально выехало 6,2 млн человек. Реально в стране людей миллионов 30. Все балансы потребления рассчитаны на 40.

Во-вторых, объем посевных площадей снизился на 30%. Да, у нас не будет проблем с продовольствием, но цены будут зависеть от многих факторов – логистики, мировых цен, безопасности. Вот скажите, сколько сейчас стоит ввезти продовольствие в Харьков? Стоит! И плюс за безопасность нужно платить. Так что структура меняется.

— Как зависит от цен то, что мы едим?

— У нас уже меняется потребительская корзина. Мы едим меньше мяса и фруктов, а больше хлеба и картофеля. Мы ели определенный объем хлеба. Под этот объем был сформирован спрос и предложение, а теперь представьте, что спрос вырос в полтора раза. Что будет с ценами? Они будут давить, чтобы пойти вверх.

Да, сейчас нет проблем с зерном, но завтра мы открываем экспорт. То есть в принципе нужно готовиться к тому, что на ряд продуктов цены будут расти дальше. Кроме этого, Нацбанк уже напечатал 120 млрд грн, которые бросили в оборот через военные облигации.

Мы понимаем, что эти 120 млрд, ничем не обеспеченные, пошли на продовольственный рынок, и они усиливают спрос, платежеспособный спрос. Когда у вас количество денежной массы растет, а количество товара не растет, что с ценами будет? Цены растут. Это – экономика.

— Как вырастут цены на те или иные группы продуктов?

— По данным НБУ, нас ждет в этом году 20% инфляции. Но 20% – это все вместе. Это и энергоносители, и продукты, и товары долгосрочные. У нас стабильная цена на энергоносители, там инфляция ноль.

А с продуктами питания – от 30 до 50% роста по разным позициям. Да, средняя инфляция может быть 20%, но по продуктам имеем по 30-40%.

— Что больше всего подорожает?

— Будет дорожать зерновая группа: крупы, хлеб. Наверное, будет дорожать мясо, хоть и спрос падает. Потому что если растет комбикорм, то растет и мясо. Курятина не растет, потому что экспорта нет. Но как только он откроется, курятина пойдет вверх, как и яйца.

Овощи дорожать не будут, мы вступаем в период относительно доступных овощей. Молочка тоже может вырасти в цене, хоть ее сейчас и много. Поэтому в той или иной степени вырастет в цене все.

— Но из зерновых мы даже не продали еще урожай в прошлом году, а урожай в этом году будет на полях.

— Я уверен, что разблокируют экспорт. Мир додавит россиян. Почему будут расти зерновые – хранение зерна в элеваторах стоит денег.

Когда вы кладете зерно в элеватор, и оно там просто лежит – это стоит денег. Плюс логистика. Плюс расходы, связанные с хранением, а мы не вывезли 22 млн тонн. Трейдеры будут переводить это на потребителя.

— Есть ли свет в конце тоннеля?

– Победа. Восстановление экономики. Пока война, пока закрыты порты, пока есть перебои поставок – стабильности не будет.

— Блокировкой портов Россия запустила подорожание по всему миру.

– Да. И они используют продовольствие как оружие. Мы с ними соперничаем на нескольких рынках в Африке. Они не только наше зерно заблокировали, но и свое не отпустили. А почему? Потому что у них большинство посевного материала – импорт, большинство средств ухода за растениями – импорт.

Они, видя, что плохо посеются, а они плохо посеялись в этом году, ввели мораторий. Индия, видя это, ввела мораторий на экспорт пшеницы. Представьте себе – три основных экспортера сегодня прекратили поставлять на рынок продовольствие. Чем это закончится для импортеров? Ужас.