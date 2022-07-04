Июль, 04 в 13:50

Папа Римский Франциск надеется в этом месяце после визита в Канаду посетить Москву и Киев.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Говоря о ситуации в Украине, Папа Франциск отметил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД России Сергеем Лавровым были контакты о возможной поездке в Москву.

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Стоит отметить, что ни один Папа Римский никогда не посещал Москву, а Франциск неоднократно осуждал вторжение России в Украину. А ранее он косвенно обвинил РФ в ведении жестокой и бессмысленной агрессивной войны.

Несколько месяцев назад Ватикан спросил о поездке, но в Москве тогда ответили, что сейчас неподходящее время.

— Я хотел бы поехать в Украину, и я хотел сначала поехать в Москву… И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, мне удастся поехать в Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах, — сказал Папа Римский Франциск.

В МИД Украины заявили, что визит понтифика в Киев лишь усилит его роль в становлении мира на нашей земле и поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России.

— Показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию. Это очередное свидетельство того, что российский режим стремится к войне, а не к миру, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Поэтому, по его мнению, пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится.

– Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ, – заявил Олег Николенко.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента, чтобы посетить Украину.