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Факти / Україна / Суспільство

Папа Франциск хоче відвідати Москву і Київ: у МЗС відреагували

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Папа Римський Франциск
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск сподівається цього місяця після візиту до Канади відвідати Москву та Київ.

Про це він розповів у інтерв’ю Reuters.

Говорячи про ситуацію в Україні, Папа Франциск зазначив, що між держсекретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим були контакти про можливу поїздку до Москви.

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Варто зазначити, що жоден Папа Римський ніколи не відвідував Москву, а Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії до України. А раніше він побічно звинуватив РФ у веденні жорстокої та безглуздої агресивної війни.

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Декілька місяців тому Ватикан запитав про поїздку, але в Москві тоді відповіли, що зараз не на часі.

– Я хотів би поїхати в Україну, і я хотів спочатку поїхати до Москви… І тепер, можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Перше, що потрібно зробити, це поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях, – сказав Папа Римський Франциск.

В МЗС України заявили, що візит понтифіка до Києва лише посилить його роль у становленні миру на нашій землі та підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії.

– Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Тому, на його думку, настав час поглибити зв’язки з тими, хто цього щиро прагне.

– Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ, – заявив Олег Ніколенко.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що чекає слушного моменту, щоб відвідати Україну.

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Джерело: Reuters
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