Будет ли мобилизация женщин и что предусмотрено за игнорирование повестки

Июль, 08 в 18:15

Законно ли вручать повестки в клубах и на остановках общественного транспорта. А также что будет, если по повестке не явиться, и мобилизируют ли в украинскую армию женщин.

На эти вопросы журналистке Вікна-новини Наталье Ничай ответил адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Андрей Калита.

— Законно ли вручать повестку не по месту прописки, а на улице/в клубе/во время комендантского часа на улице?

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— У нас есть закон о мобилизации. Она происходит тогда, когда введено чрезвычайное положение, в нашем случае война. Обязательная военная служба этим законом не регулируется. Он действует только в условиях военного положения.

Волн мобилизации сейчас нет. Но есть приоритетность специальностей, определяемая в Минобороны.

Наше законодательство четко не определяет, где должно происходить вручение повесток. Поэтому выдача их на улице, пляжах, блокпостах не является незаконной.

Основное условие при вручении повестки – установление личности. Проще говоря, если повестка – вам, то и передать ее должны вам в руки. Не маме, сестре или папе. Кроме этого, человек, который вручает повестку, должен быть уполномоченным лицом из военного комиссариата. Он должен вам представиться, показать удостоверение. Если эти условия соблюдены, то вручение повестки состоялось законно.

— Что будет, если не отреагировать на повестку?

— Первая неявка – это административное правонарушение, и штраф устанавливается от 1 700 до 3 400 грн. Если вы уклоняетесь, то есть несколько раз не появляетесь даже после штрафа, это уже предусматривает уголовную ответственность. Это 336 ст. УКУ – от двух до пяти лет лишения свободы.

— В Украине есть приказ Минобороны Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Согласно ему с 1 октября женщины определенных профессий должны встать на учет. Это значит, что будет мобилизация женщин?

– Нет. У нас сейчас только добровольная мобилизация для женщин и мобилизация тех, кто подписал контракт с ВСУ.

Этот расширенный перечень женских профессий, представительницы которых должны явиться на учет в комиссариат, утвержден еще 11 октября 2021 года. А с 1 октября 2022-го все женщины, имеющиеся в этом перечне, должны встать на учет.

Это не значит, что вас заберут в армию. Это значит, что государство будет понимать, сколько и где представительниц той или иной профессии.