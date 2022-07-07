Что изменится для женщин с 1 октября: есть ли необходимость в мобилизации и будут ли выпускать за границу

Июль, 07 в 9:16

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с 1 октября для женщин кардинально ничего не изменится, ведь в ВСУ нет нужды в мобилизации представителей прекрасного пола.

— Второй важный момент касается выезда, мы знаем, что есть определенные ограничения относительно мужчин. И почему-то разгоняется информация, что это касается или будет касаться женщин. Пока таких ограничений нет и вообще сейчас не стоит вопрос, что такие ограничения будут создавать, — говорит Маляр.

Также она отметила, что в Украине “есть определенные профессии, скажем, медики, которые и так на сегодняшний день военнообязанные. Однако даже для них нет ограничений по выезду за границу”.

– Но с точки зрения динамики и развития войны, конечно, здесь не может быть никаких прогнозов. Конечно, мы говорим о той ситуации, которая сейчас есть. Если посмотреть эти учетно-военные специальности, которые там есть. То там совсем речь не идет о том, что это будет передовая, например. Нужно быть реалистом и адекватно читать написанный там текст. На сегодняшний день очень просто посеять в обществе панику, мы сейчас это и видим, — сообщает заместитель министра.

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Напомним, что Генштаб отменяет ограничение выезда военнообязанных в пределах Украины, это решение было отправлено на доработку.