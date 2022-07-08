Чи буде мобілізація жінок та що передбачено за ігнорування повістки

Липень, 08 в 18:15

Чи законно вручати повістки у клубах та на зупинках громадського транспорту. А також що буде, якщо за повісткою не з’явитися, та чи мобілізовуватимуть до української армії жінок.

На ці запитання журналістці Вікна-новини Наталії Ничай відповів адвокат, керівний партнер адвокатського об’єднання Андрій Калита.

— Чи законно вручати повістку не за місцем прописки, а на вулиці/в клубі/під час комендантської години на вулиці?

Зараз дивляться

— В нас є закон про мобілізацію. Вона відбувається тоді, коли є надзвичайний стан, в нашому випадку війна. Обов’язкова військова служба цим законом не регулюється. Він діє тільки в умовах воєнного стану.

Хвиль мобілізації зараз немає. Але є пріоритетність спеціальностей, яку визначають в Міноборони.

Наше законодавство чітко не визначає, де має відбуватися вручення повісток. Тому видавання їх на вулиці, пляжах, блокпостах не є незаконним.

Основна умова під час вручення повістки – встановлення особи. Простіше кажучи, якщо повістка – вам, то і передати її мають вам у руки. Не мамі, сестрі чи татові. Крім цього, людина, яка вручає повістку має бути уповноваженою особою з військового комісаріату. Вона має вам представитися, показати посвідчення. Якщо ці умови дотримані, вручення повістки відбулося законно.

— Що буде, якщо не відреагувати на повістку?

— Перша неявка – це адміністративне правопорушення, і штраф встановлюється від 1 700 до 3 400 грн. Якщо ви ухиляєтесь, тобто кілька разів не з’являєтеся навіть після штрафу, то це вже передбачає кримінальну відповідальність. Це 336 ст. ККУ – від двох до п’яти років позбавлення волі.

— В Україні є наказ Міноборони Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. За ним з 1 жовтня жінки певних професій мають стати на облік. Це означає, що буде мобілізація жінок?

— Ні. У нас зараз є лише добровільна мобілізація для жінок і мобілізація тих, хто украв контракт з ЗСУ.

Цей розширений перелік жіночих професій, представниці яких мають з’явитися на облік до комісаріату, затверджений ще 11 жовтня 2021 року. А з 1 жовтня 2022-го всі жінки, які є в цьому переліку, повинні стати на облік.

Проте це не означає, що вас заберуть до війська. Це означає, що держава розумітиме, скільки і де представниць тієї чи іншої професії.