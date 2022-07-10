Июль, 10 в 19:13

Во время войны для многих украинцев актуальной стал тема подработки, поскольку каждая четвертая компания сократила зарплаты своим работникам на 25-50%.

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала GRC. UA Руслана Березовская в эфире телемарафона отметила, что сейчас популярной является подработка на сезонно-полевых работах по сбору урожая, а также в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

— Подработка в HoReCa, то есть кафе, рестораны, гостиницы в курортных зонах Украины. И подработка в ритейле, его тоже достаточно много, это передвижные точки продаж – овощи, фрукты, мороженое. Несмотря на то, что курортный сезон в Украине упал, у нас очень много зон и комплексов отдыха на Западе Украины. Есть разные вакансии – администраторы залов, гостиниц, посудомоечники, садоводы, – рассказала Березовская.

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Украинцы, которые хотят совмещать подработку с основной деятельностью, могут работать отдаленно. В частности, на рынке труда есть вакансии для копирайтеров, а также для проектной работы в маркетинге и IT-индустрии.

Кроме этого, Руслана Березовская назвала пять основных вариантов работы, которые подойдут для тех, кто не имеет опыта. Сейчас многие работодатели проводят полный комплекс учебных действий для подготовки сотрудников.