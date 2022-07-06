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Факты / Видео / Украина / Общество

Рынок труда переживает глубокий кризис: как в Украине найти работу и какая зарплата

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Маргарита Верещагина Видеоредактор

Война России отобрала работу у сотен тысяч украинцев. И рынок труда сегодня переживает глубокий кризис. Количество вакансий уменьшилось в разы. Работа стала настоящей привилегией. Найти ее можно, но это путь непростой, и, скорее всего, зарплату теперь вы получите меньшую.

Больше всего вакансий в сфере торговли, на рынке питания, в рабочих профессиях.

Первые вакансии с началом войны начали появляться в критической инфраструктуре, оборонке и продаже продуктов. Просто устроиться кассиром или продавцом, однако работа физически утомительна. Зарплата стартует от 10 тыс.

В целом работу сегодня легче всего найти продавцам и кассирам, администраторам и офис-менеджерам, а также официантам, операторам call-центра, грузчикам, поварам и мастерам маникюра. Есть вакансии и для тех, кто без всяких навыков и образования.

Традиционно ищут и рабочие профессии. Для токарей есть вакансии на 17-20 тыс. грн, для электромонтеров от 15 до 20 тыс. Из-за массовой эвакуации женщин, а значит и медиков, ищут и их. В столице есть вакансии врачей от 16 тыс. грн. С войной добавилось дистанционных предложений – журналист, преподаватель английского или немецкого языка, автор студенческих работ, оператор call-центра.

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Массово сокращали именно офисных работников, но эксперты по рынку труда исследовали, даже уволенные украинцы готовы работать руками и физически. Не гнушаются радикально сменить работу.

Больше работы сейчас на Западе Украины. Там война не останавливала производство, и именно туда переехали предприятия с Востока. Средняя зарплата, которую готовы платить работодатели – 13 700 грн, средняя зарплата, которую желают искатели, потому что указывают ее в своих резюме – 15 300 грн.

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