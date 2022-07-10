Липень, 10 в 19:13

Під час війни для багатьох українців актуальною стала тема підробітку, оскільки кожна четверта компанія скоротила зарплати своїм працівникам на 25-50%.

Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC. UA Руслана Березівська в ефірі телемарафону зазначила, що зараз популярним є підробіток на сезонно-польових роботах по збору врожаю, а також у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

– Підробіток у HoReCa, тобто кафе, ресторани, готелі в курортних зонах України. І підробіток у ритейлі, його теж досить багато, це пересувні точки продажу – овочі, фрукти, морозиво. Незважаючи на те, що курортний сезон в Україні впав, у нас є дуже багато зон і комплексів відпочинку на Заході України. Є різні вакансії – адміністратори залів, готелів, посудомийники, садівники, – розповіла Березівська.

Зараз дивляться

Українці, які хочуть поєднувати підробіток з основною діяльністю, можуть працювати віддалено. Зокрема, на ринку праці є вакансії для копірайтерів, а також для проектної роботи у маркетингу та IT-індустрії.

Крім цього, Руслана Березівська назвала п’ять основних варіантів роботи, які підійдуть для тих, хто не має досвіду. Зараз багато роботодавців здійснюють повний комплекс навчальних дій для підготовки співробітників.