Підробіток під час війни: які вакансії є актуальними та що робити без досвіду
Під час війни для багатьох українців актуальною стала тема підробітку, оскільки кожна четверта компанія скоротила зарплати своїм працівникам на 25-50%.
Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC. UA Руслана Березівська в ефірі телемарафону зазначила, що зараз популярним є підробіток на сезонно-польових роботах по збору врожаю, а також у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
– Підробіток у HoReCa, тобто кафе, ресторани, готелі в курортних зонах України. І підробіток у ритейлі, його теж досить багато, це пересувні точки продажу – овочі, фрукти, морозиво. Незважаючи на те, що курортний сезон в Україні впав, у нас є дуже багато зон і комплексів відпочинку на Заході України. Є різні вакансії – адміністратори залів, готелів, посудомийники, садівники, – розповіла Березівська.
Українці, які хочуть поєднувати підробіток з основною діяльністю, можуть працювати віддалено. Зокрема, на ринку праці є вакансії для копірайтерів, а також для проектної роботи у маркетингу та IT-індустрії.
Крім цього, Руслана Березівська назвала п’ять основних варіантів роботи, які підійдуть для тих, хто не має досвіду. Зараз багато роботодавців здійснюють повний комплекс навчальних дій для підготовки співробітників.
– Це сфера продажу, менеджери з продажу і по роботі з клієнтами в офіс. Є варіанти роботи для працівників транспорту і логістики. Робітничий і адміністративний персонал досить багато пропонує вакансій для людей без досвіду. І також, як не дивно, у банках є варіанти підробітку касирами або менеджерами з продажу кредитів, – розповіла Руслана.