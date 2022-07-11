Засновник Громадського радіо Максим Буткевич потрапив у полон до росіян

Липень, 10 в 23:48

Засновник Громадського радіо, правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон до російських військових.

Це трапилося у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське, що у Луганській області. Буткевич перебуває у неволі ще з 24 червня, оскільки саме тоді російські пропагандисти опублікували відео його допиту.

Мати Буткевича Євгенія у коментарі виданню Бабель зізналась, що відтоді він з нею не зв’язувався, а про долю сина вона дізналася з відео у ЗМІ.

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За словами жінки, питанням визволенням Буткевича займається Об’єднаний центр із пошуку та звільнення полонених (курирується СБУ і Головним управлінням розвідки).

Наразі конкретної інформації щодо сина Євгенія не отримала — на всі запити їй відповідають, що “справа опрацьовується”.

Також мати Буткевича розповіла, що зі взводу її сина на зв’язок виходили лише двоє полонених. Було два дзвінки — 25 і 26 червня.

Нагадаємо, що Максим Буткевич приєднався до лав захисників України на початку березня 2022 року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, проте зараз його сторінка недоступна для перегляду користувачів.

Фото: Максим Буткевич