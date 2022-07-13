Июль, 13 в 19:15

А вы видели фото из морга? Валентин Слизюк ищет на телефоне фотографии тела своего сына Романа. Я еще ДНК-экспертизу жду, но это он, я уверен. Вот татуировка сохранилась на руке. Вот курточка, это я себе купил, а потом ему отдал, иконка Богородицы, это он взял из дома, когда его уже забирали россияне в плен. Полголовы, видите, нет, снесло пулей.

За неделю до войны, 18 февраля, Роману Шадловскому исполнилось 27 лет. 13 июня его тело обнаружили в братской могиле близ села Мироцкое Бучанского района. В лесу, где стояли российские военные, нашли в общем семь тел. Шестерых еще узнают.

Увидели наградные документы и сказали: Это наш клиент

Сейчас смотрят

— Вот здесь нас обыскивали, сказали опереться на стенку, руки вверх, в ряд всех: Рома, Игорь, я, Саша, — говорит Валентин Слизюк.

С Валентином мы общаемся в Буче на улице Ястремской на заднем дворе дома, где он живет. Это двухэтажное общежитие, расположенное среди частного сектора. О войне здесь сейчас практически ничего не напоминает, жители понемногу вернулись, дома не разрушены, а во дворе то там, то здесь лежат детские игрушки.

— В марте здесь, возле дома, техника стояла, — говорит Валентин. – Россияне пришли 4 марта, зашли в дом, начали стучать в дверь. Мы с сыном были дома. Я сперва не открывал, но они уже дверь фактически выбивали, говорю Роме: “Я открываю”, — вспоминает Валентин.

Они забрали всех мужчин, которые были в общежитии, вывели, раздели, смотрели татуировки, просили расшифровать. Квартиру обыскивали, Валентин услышал, как один из них сказал, что в доме много военной формы.

– Мы с сыном работали в охране, поэтому была охранная форма и его военная. Рома служил в АТО. Один из оккупантов вынес его наградные документы. Медалей самих не было – сын раздал племянникам играться. А там награда за Авдеевку. Слышу, один говорит: “Наш клиент”, — рассказывает Валентин.

Россияне забрали всех, кроме Валентина, увезли в неизвестном направлении. Отец надеялся, что сына взяли в плен, ведь якобы одного из его соседей, которых забрали вместе с Романом, показывали в сюжете российского канала. Поэтому он ждал.

– Рома хороший был, – говорит Валентин Слизюк. – Всем помогал. Я не был в восторге от того, что он ушел воевать (ушел на фронт в 2016 году). Он мне звонит, говорит об этом, а я ему: “А я тебе что, разрешал?”. А он говорит: “Уже все решено”. Ушел, дважды контужен был.

Когда Россия пошла в наступление 24 февраля, Валентин с сыном записались в тероборону, но им сказали, что оружия нет, поэтому они были дома.

Мужчина держит в руках форму сына, на ней его позывной – Рамзес. Отец вспоминает: “Ну, Рома, Рамзес, так его в детстве называли – Рамзес, Ромашка”.

Это был его единственный сын, дочь умерла маленькой, жена – два года назад, от рака.

На территории Киевской области обнаружили 1 300 тел

Романа застрелили пулей в голову, прострелили колени, руки были связаны скотчем. Такие же ранения и у других найденных в братской могиле.

Всего в середине июня в лесу возле села Мироцкое вблизи Бучи Киевской области нашли семь тел. Шесть человек были похоронены в одной яме и еще один отдельно. На это захоронение правоохранителям указал местный житель.

— Мироцкое — одно из мест массовых расстрелов, там в общей сложности уже нашли 18 убитых, — говорит представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова. – Здесь были позиции российских военных. Вероятно, будут находить еще тела.

В общей сложности в области уже обнаружили 1 300 погибших, многие с признаками пыток, из них более 1 100 — на территории Бучанского района, ведь он первым принял удар.

— Мы создали Телеграмм- канал “Погибшие в Бучанском районе”, туда выкладывают фотографии тел, найденных на территории области, чтобы легче было опознавать, — говорит Ирина Прянишникова.

В самой Буче и окрестностях обнаружили более 420 тел, из них 12 – дети. Десятки – не опознаны.

— Если их не опознают, то похоронят, — рассказывает заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик. — По христианскому обряду. Могилы под номерами, и если впоследствии идентифицируют человека, номер могут изменить на имя или эксгумировать тело. Наша ритуальная служба готова к этим захоронениям, ждем решение прокуратуры.

Думаю, что о Роме кто-то россиянам сообщил

Отец Романа уверен, что россияне не просто пришли именно к ним. Они знали, куда идут.

– Среди жителей Бучи были коллаборанты, но это явление не было массовым, – говорит Михайлина Скорик. – Россияне, идя в наступление, хорошо готовились, и черные списки у них были заранее составлены, я сама была в таком списке.

По словам Михайлины Скорик, много информации они получали из открытых источников. Массовые расстрелы в городе начались именно потому, что люди отказывались сотрудничать с россиянами. Потому их хотели запугать, убивали, а тела не забирали с улиц, чтобы люди боялись, или не давали похоронить.

Отец Романа Шадловского всю оккупацию прожил в Буче, россияне его не выпускали. Когда от болезни умер сосед – не разрешили похоронить на кладбище.

– Сказали, если повезете, всех расстреляем. Он три дня полежал, и мы его похоронили во дворе. Вот здесь, — Валентин ведет нас вглубь садика, здесь высокая трава. О том, что здесь была могил, не напоминает уже ничего. – На сороковой день, когда россияне ушли, мы его перезахоронили.

Валентин Слизюк хотел бы узнать имена убийц своего сына. Вспоминает позывные двух солдат, которые тогда были у них – Бизон и Кабан.

— Я не знаю, какая это была часть, подразделение, они были очень хорошо экипированы. Чтобы я сделал, если бы нашли их? Суда бы не было, – говорит Валентин.

По данным Офиса президента, в Буче и окрестностях стояли такие российские подразделения:

64 омсбр 35 А Восточного ВО (64 мотострелковая бригада),

5 отбр 36 Восточного ВО (5 танковая бригада),

331 пдп 98 пдд (331 парашютно-десантный полк),

137 пдп 106 пдд (137 парашютно-десантный полк),

104 и 234 дшп 76 дшд (104 и 234 десантно-штурмовой полк),

14 и 45 обрспн (14 и 45 бригады спецназначения),

63 опОН Росгвардии (63 полк спецназначения),

155 обрмп ТОФ (155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота).

Главное управление разведки также обнародовало имена и другие данные бойцов 64 бригады. Все они, отмечают в ГУР, военные преступники, которые издевались и убивали людей в Буче. Полный список здесь.

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