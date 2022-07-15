Июль, 15 в 12:00

Киевтеплоэнерго предлагает своим клиентам реструктурировать долг и платить его частями.

Что предусматривает реструктуризация долга и что для этого нужно — узнавали Факты ICTV.

Платить долг частями

Как отмечают в самом Киевтеплоэнерго, реструктуризация — это механизм поэтапной оплаты долга.

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Он позволит равномерно распределить выплаты по погашению долга, соответственно, снизить нагрузку на бюджет должника.

Как реструктурировать долг

Чтобы начать выплачивать долг частями, необходимо заключить соответствующий договор.

Для этого нужно лично обратиться в Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Кстати, заявление на заключение договора и все необходимые документы можно подать дистанционно:

с помощью мессенджера в Facebook

через Skype

Специалисты ЦКС предоставят вам консультацию относительно объема долга, периода и причин его возникновения.

Бухгалтер ЦКС также проконсультирует вас о возможности сделать перерасчет и уменьшить сумму долга, а также поможет заполнить заявление и проверит пакет документов.

Копии необходимых документов:

паспорта (если ID-карточка, то нужно подать и выписку из Единого государственного демографического реестра);

карточки налогоплательщика РНОКПП (ИНН);

документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или квартиру;

выписка из государственного Реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенности представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника).

После того, как вы отправите документы, Центр коммунального сервиса подготовит проект договора и пригласит вас в центр для подписания соглашения.

Также для заключения договора вы можете обратиться письмом в произвольной форме непосредственно в СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго по адресу ул. Жилянская, 83/53.

К письму необходимо приложить весь вышеупомянутый перечень документов.