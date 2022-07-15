Липень, 15 в 12:00

Київтеплоенерго пропонує своїм клієнтам реструктурувати борг та сплачувати його частинами.

Що передбачає реструктуризація боргу та що для цього потрібно – дізнавалися Факти ICTV.

Сплачувати борг частинами

Як зазначають у самому Київтеплоенерго, реструктуризація – це механізм поетапної оплати боргу.

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Він дозволить рівномірно розподілити виплати з погашення боргу, відповідно, знизити навантаження на бюджет боржника.

Як реструктурувати борг

Щоб почати виплачувати борг частинами, необхідно укласти відповідний договір.

Для цього потрібно особисто звернутися до Центру комунального сервісу (ЦКС).

До речі, заяву на укладення договору та усі необхідні документи можна подати дистанційно:

за допомогою месенджера у Facebook

через Skype

Фахівці ЦКС нададуть вам консультацію щодо обсягу боргу, періоду та причин його виникнення.

Бухгалтер ЦКС також проконсультує вас щодо можливості зробити перерахунок та зменшити суму боргу, а також допоможе заповнити заяву та перевірить пакет документів.

Копії необхідних документів:

паспорту (якщо ID-картка, то потрібно подати і витяг із Єдиного державного демографічного реєстру);

картки платника податків PHOKПП (IПH);

документа, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреності представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

Після того. як ви відправити документи, Центр комунального сервісу підготує проєкт договору та запросить вас до центру для підписання угоди.

Також для укладання договору ви можете звернутись листом у довільній формі безпосередньо до CП Енергозбут KП Київтеплоенерго за адресою вул. Жилянська, 83/53.

До листа необхідно додати увесь вищезазначений перелік документів.