Классификатор видов экономической деятельности, или просто КВЭД — это код, который содержит все возможные направления работы предприятий.

Что такое КВЭД

Это классификатор видов экономической деятельности, простыми словами — это код, который отвечает за определенный вид деятельности ФЛП, необходимый для классификации определенной предпринимательской деятельности по сферам деятельности.

Его главная цель — определять виды экономической деятельности юридических лиц или предпринимателей.

КВЭД необходимо создавать в самом начале деятельности предприятия, то есть во время регистрации. Он систематизирует виды деятельности.

Важно, что предприниматель имеет право заниматься бизнесом только по тем кодам (КВЭД), которые записаны в его регистрационных документах.

От выбранного вида деятельности будет зависеть возможность ее ведения, отчетность и налогообложение.

Как выбрать КВЭД

Прежде всего необходимо определиться и проанализировать, чем именно будет заниматься предприятие: какой будет основной вид деятельности, а какие дополнительные.

Учтите, что выбрать КВЭД необходимо всем ФЛП — и тем, которые выбрали или намерены выбрать упрощенную систему налогообложения (единый налог (ЕН), и тем, которые находятся на общей системе налогообложения.

Также учтите, есть определенные виды деятельности, которые вообще нельзя проводить ФЛП. Также есть те, по которым невозможно выбрать упрощенную систему налогообложения.

Все КВЭДы разделены на секции, секции разделены на разделы, те на группы, а группы — на классы. При этом секции не нужно указывать, указывается только раздел, группа и класс.

Чтобы выбрать необходимый вам КВЭД, пользуйтесь государственным сервисом для определения кодов видов экономической деятельности.

Сначала выбираете сектор — вид деятельности, в которой планируется бизнес. Далее раздел — более узкое описание экономической деятельности.

После этого — группу и собственный КВЭД. На каждом шагу есть объяснения по сектору, разделу, группе или КВЭДу и случаи, где он не подходит.

Например, если вы работаете в агентстве недвижимости вам необходимо:

выбрать секцию L — операции с недвижимым имуществом;

раздел 68;

далее соответствующую группу — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1), Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (68.2), Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта (68.3)

теперь выбираете класс — именно этот номер и будет вашим КВЭД.

Процедура его выбора одинакова — вам необходимо лишь точно указать вашу деятельность и все ее детали.

Кстати, после выбора своего КВЭД и регистрации ФЛП, вы имеете право заниматься исключительно той деятельностью по которой зарегистрированы.

Можно ли иметь несколько КВЭД

На законодательном уровне не установлено никаких ограничений по количеству КВЭДов, следовательно при регистрации можно указать, сколько угодно видов деятельности и добавить или изменить их позже.

Важно, чтобы один КВЭД был основным видом деятельности. Т.е., зарегистрированный первый КВЭД в заявлении при первичной регистрации будет считаться основным видом деятельности.

