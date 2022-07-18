Работа в Украине во время войны: возможно ли ее найти и сколько денег можно получить

Июль, 18 в 14:27

За более чем четыре месяца войны многие украинцы потеряли работу. Причина – или вынужденный переезд в другую страну, или остановка работы предприятий.

Однако, говорят эксперты, постепенно рынок труда восстанавливается. Больше всего вакансий предлагают в Киеве и на Западе Украины.

– Есть ли работа в Украине? Здесь нет однозначного ответа, потому что работа есть, но очень сегментированная. Она сегментирована по географическому признаку, по индустриям и профессиям.

– К сожалению, предложений работы очень мало или нет вообще на оккупированных территориях и в регионах, где рядом идут активные боевые действия.

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– В последнее время мы отметили достаточно существенное оживление рынка труда в центральной части Украины и на Западе. В определенных подкатегориях профессий мы отметили, что активность была выше, чем до полномасштабного вторжения, – рассказывает эксперт по рынку труда Мария Абдуллина.

Больше всего предложений – в строительстве, для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Немало вакансий от клининговых компаний. Но самые востребованные — это водители, работники сферы торговли и логистики.

– Если говорить по профессиям, то здесь интересен факт того, что существует топ профессий, которые есть в наибольшем поиске – что бы ни происходило – пандемия, кризисы и вот, к сожалению, полномасштабная война, но при этом мы видим, что данный топ-5 профессий остается стабильным.

– Всегда в высоком поиске водители.

– Сейчас особенно актуальны водители-международники. То есть вся логистическая сфера. Локальные экспедиторы, водители такси и работники сферы розничной торговли — продавцы, упаковщики, сортировщики и работники торгового зала, — говорит Мария Абдуллина.

По данным OLX Работа, среди рабочих сфер с графиком полного рабочего дня ситуация с зарплатами в июне следующая:

Сфера Зарплата медианная по Украине, грн Зарплата медианная по Киеву, грн Колл-центры / Телекоммуникации 25 000 30 000 СТО / Автомойки 20 000 27 500 Логистика / Склад / Доставка 17 500 20 000 Производство / Рабочие специальности 14 000 16 500 Красота / Фитнес / Спорт 12 500 16 000 Сельское и лесное хозяйство / Агробизнес 13 000 11 750 Розничная торговля / Продажи / Закупки 12 500 14 000 Строительство / Облицовочные работы 11 500 15 000 Отельно-ресторанный бизнес / Туризм 10 500 13 000 Клининг / Домашний персонал 10 500 16 250 Охрана / Безопасность 9 500 10 500

Наибольшее количество предложений работы по Украине сейчас в сферах:

Строительство / Облицовочные работы: 11 432 объявления;

Логистика / Состав / Доставка: 9 882 объявления;

Розничная торговля / Продажи / Закупки: 7 181 объявление.

В целом предлагаемая заработная плата зависит от специфики профессии.

Больше платят водителям-международникам. Им предлагают от 40 до 45 тыс. грн. Водитель в Украине может получать от 15 до 25 тыс. грн. Сумма зависит от региона.

Реально ли сейчас получить другую профессию и переучивает ли государство людей?

Эксперты отмечают – массового направления на переобучение пока нет. Но есть некоторые исключения. К примеру, с теми же водителями.

Кабинет министров временно на период военного положения разрешил управление транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины лицам, имеющим водительские удостоверения категории В.

– Это не совсем о переобучении, скорее — о расширении. Переобучение мы заметили в другом. Очень стремительно вырос спрос на швей во время военного положения.

– На самом деле этот спрос постепенно рос и во время пандемии, швеи активно были привлечены на производство по пошиву масок и так далее. А потом произошла резкая переориентация на пошив для нужд военных. Это и пошив плитоносок, и других нужных вещей. Мы видим, что в предложениях работы есть спрос именно на этот сегмент работников. Если раньше это было в топ-10 профессий, которые ищут, то сейчас топ-5 — топ-6, – констатирует эксперт по рынку труда Мария Абдуллина.

Какие профессии будут востребованы после войны?

Эксперты рынка труда говорят – сейчас этот вопрос задается чаще всего. Но спрогнозировать, кто потребуется государству, можно лишь предварительно. Востребованными будут все строительные специальности.

Возрастет потребность в инженерах, технологах. В тех кадрах, которые будут восстанавливать заводы и фабрики. Будут востребованы специалисты энергетики и IT-технологий. В почете будут и медики. Их уже не хватает в стране.

– Многие медики уехали за границу. И если раньше там максимально способствовали миграции из Украины представителей рабочих специальностей, чтобы закрыть большую потребность ЕС именно в рабочих специальностях, то сейчас созданы интеграционные программы для медиков. Они способствуют тому, чтобы те интегрировались в ту или иную страну. И с большой вероятностью могли остаться за границей. В такой ситуации мы можем действительно столкнуться с тем, что специалистов в медицинской сфере будет не хватать критично, – предостерегает Мария Абдуллина.

Но каким будет рынок труда после войны, будет зависеть от экономического развития страны, политической ситуации и благополучия населения. А еще – от быстрого возобновления бизнеса. Ведь именно он является основным и мощным работодателем в любом государстве.