Работа в Украине во время войны: возможно ли ее найти и сколько денег можно получить
За более чем четыре месяца войны многие украинцы потеряли работу. Причина – или вынужденный переезд в другую страну, или остановка работы предприятий.
Однако, говорят эксперты, постепенно рынок труда восстанавливается. Больше всего вакансий предлагают в Киеве и на Западе Украины.
– Есть ли работа в Украине? Здесь нет однозначного ответа, потому что работа есть, но очень сегментированная. Она сегментирована по географическому признаку, по индустриям и профессиям.
– К сожалению, предложений работы очень мало или нет вообще на оккупированных территориях и в регионах, где рядом идут активные боевые действия.
– В последнее время мы отметили достаточно существенное оживление рынка труда в центральной части Украины и на Западе. В определенных подкатегориях профессий мы отметили, что активность была выше, чем до полномасштабного вторжения, – рассказывает эксперт по рынку труда Мария Абдуллина.
Больше всего предложений – в строительстве, для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Немало вакансий от клининговых компаний. Но самые востребованные — это водители, работники сферы торговли и логистики.
– Если говорить по профессиям, то здесь интересен факт того, что существует топ профессий, которые есть в наибольшем поиске – что бы ни происходило – пандемия, кризисы и вот, к сожалению, полномасштабная война, но при этом мы видим, что данный топ-5 профессий остается стабильным.
– Всегда в высоком поиске водители.
– Сейчас особенно актуальны водители-международники. То есть вся логистическая сфера. Локальные экспедиторы, водители такси и работники сферы розничной торговли — продавцы, упаковщики, сортировщики и работники торгового зала, — говорит Мария Абдуллина.
По данным OLX Работа, среди рабочих сфер с графиком полного рабочего дня ситуация с зарплатами в июне следующая:
|Сфера
|Зарплата медианная по Украине, грн
|Зарплата медианная по Киеву, грн
|Колл-центры / Телекоммуникации
|25 000
|30 000
|СТО / Автомойки
|20 000
|27 500
|Логистика / Склад / Доставка
|17 500
|20 000
|Производство / Рабочие специальности
|14 000
|16 500
|Красота / Фитнес / Спорт
|12 500
|16 000
|Сельское и лесное хозяйство / Агробизнес
|13 000
|11 750
|Розничная торговля / Продажи / Закупки
|12 500
|14 000
|Строительство / Облицовочные работы
|11 500
|15 000
|Отельно-ресторанный бизнес / Туризм
|10 500
|13 000
|Клининг / Домашний персонал
|10 500
|16 250
|Охрана / Безопасность
|9 500
|10 500
Наибольшее количество предложений работы по Украине сейчас в сферах:
- Строительство / Облицовочные работы: 11 432 объявления;
- Логистика / Состав / Доставка: 9 882 объявления;
- Розничная торговля / Продажи / Закупки: 7 181 объявление.
В целом предлагаемая заработная плата зависит от специфики профессии.
Больше платят водителям-международникам. Им предлагают от 40 до 45 тыс. грн. Водитель в Украине может получать от 15 до 25 тыс. грн. Сумма зависит от региона.
Реально ли сейчас получить другую профессию и переучивает ли государство людей?
Эксперты отмечают – массового направления на переобучение пока нет. Но есть некоторые исключения. К примеру, с теми же водителями.
Кабинет министров временно на период военного положения разрешил управление транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины лицам, имеющим водительские удостоверения категории В.
– Это не совсем о переобучении, скорее — о расширении. Переобучение мы заметили в другом. Очень стремительно вырос спрос на швей во время военного положения.
– На самом деле этот спрос постепенно рос и во время пандемии, швеи активно были привлечены на производство по пошиву масок и так далее. А потом произошла резкая переориентация на пошив для нужд военных.
Это и пошив плитоносок, и других нужных вещей. Мы видим, что в предложениях работы есть спрос именно на этот сегмент работников. Если раньше это было в топ-10 профессий, которые ищут, то сейчас топ-5 — топ-6, – констатирует эксперт по рынку труда Мария Абдуллина.
Какие профессии будут востребованы после войны?
Эксперты рынка труда говорят – сейчас этот вопрос задается чаще всего. Но спрогнозировать, кто потребуется государству, можно лишь предварительно. Востребованными будут все строительные специальности.
Возрастет потребность в инженерах, технологах. В тех кадрах, которые будут восстанавливать заводы и фабрики. Будут востребованы специалисты энергетики и IT-технологий. В почете будут и медики. Их уже не хватает в стране.
– Многие медики уехали за границу. И если раньше там максимально способствовали миграции из Украины представителей рабочих специальностей, чтобы закрыть большую потребность ЕС именно в рабочих специальностях, то сейчас созданы интеграционные программы для медиков. Они способствуют тому, чтобы те интегрировались в ту или иную страну.
И с большой вероятностью могли остаться за границей. В такой ситуации мы можем действительно столкнуться с тем, что специалистов в медицинской сфере будет не хватать критично, – предостерегает Мария Абдуллина.
Но каким будет рынок труда после войны, будет зависеть от экономического развития страны, политической ситуации и благополучия населения. А еще – от быстрого возобновления бизнеса. Ведь именно он является основным и мощным работодателем в любом государстве.