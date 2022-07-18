Робота в Україні під час війни: чи можливо її знайти та скільки можна отримати грошей

Липень, 18 в 14:27

За понад чотири місяці війни чимало українців втратили роботу. Причина – або вимушений переїзд до іншої країни, або зупинення підприємств.

Однак, зазначають експерти, поступово ринок праці відновлюється. Найбільше вакансій пропонують у Києві та на Заході України.

– Чи є робота в Україні? Тут немає однозначної відповіді, тому що робота є, але дуже сегментована. Вона сегментована за географічною ознакою, за індустріями, за професіями.

– На жаль, пропозицій роботи або дуже мало, або немає взагалі на окупованих територіях та у регіонах, де неподалік тривають активні бойові дії.

Зараз дивляться

– Останнім часом ми відзначаємо доволі суттєве пожвавлення ринку праці в центральній частині України та на Заході. В певних підкатегоріях професій ми бачимо, що активність була вищою, ніж до повномасштабного вторгнення, – розповідає експертка з ринку праці Марія Абдулліна.

Найбільше пропозицій – у будівництві, для охочих працювати в колцентрах та сфері телекомунікацій. Чимало вакансій від клінінгових компаній. Та найзатребуваніші – водії, працівники сфери торгівлі та логістики.

– Якщо говорити за професіями, то цікавим є той факт, що існує топ професій, фахівців від яких потребують, хоч би що відбувалося – пандемія, кризи і ось, на жаль, повномасштабна війна. Ми бачимо, що ось цей топ-5 професій лишається стабільним.

– Завжди у високому пошуку водії.

– Зараз особливо актуальні водії-міжнародники. Тобто вся логістична сфера. Локальні експедитори, водії таксі та працівники сфери роздрібної торгівлі – продавці, пакувальники, сортувальники та працівники торговельної зали, – каже Марія Абдулліна.

За даними OLX Робота, серед робітничих сфер із графіком повний робочий день ситуація з зарплатами у червні така:

Сфера Зарплата медіанна по Україні, грн Зарплата медіанна по Києву, грн Колцентри / Телекомунікації 25 000 30 000 СТО / Автомийки 20 000 27 500 Логістика / Склад / Доставка 17 500 20 000 Виробництво / Робітничі спеціальності 14 000 16 500 Краса / Фітнес / Спорт 12 500 16 000 Сільське і лісове господарство / Агробізнес 13 000 11 750 Роздрібна торгівля / Продаж / Закупки 12 500 14 000 Будівництво / Облицювальні роботи 11 500 15 000 Готельно-ресторанний бізнес / Туризм 10 500 13 000 Клінінг / Домашній персонал 10 500 16 250 Охорона / Безпека 9 500 10 500

Найбільша кількість пропозицій роботи в Україні зараз у сферах:

Будівництво / Облицювальні роботи: 11 432 оголошення;

Логістика / Склад / Доставка: 9 882 оголошення;

Роздрібна торгівля / Продаж / Закупки: 7 181 оголошення;

Загалом заробітна плата, яку пропонують, залежить від специфіки професії.

Найбільше платять водіям-міжнародникам. Їм пропонують від 40 до 45 тис. грн. Водій в Україні може отримувати від 15 до 25 тис. грн. Сума залежить від регіону.

Чи реально нині здобути іншу професію і чи перенавчає держава людей?

Експерти відзначають – масового напрямку на перенавчання поки що немає. Але є певні виключення. Наприклад, з тими ж водіями.

Кабінет міністрів тимчасово на період воєнного стану дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України особам, які мають посвідчення водія категорії В.

– Це не зовсім про перенавчання, але це про розширення. Перенавчання ми помітили в іншому. Дуже стрімко зріс попит на швачок під час воєнного стану.

– Насправді, цей попит поступово зростав і під час пандемії, і швачки активно були залучені на виробництві з пошиття масок тощо. І потім сталася різка переорієнтація на пошив для потреб військових. Це і пошив плитоносок, і інших потрібних речей. Ми бачимо, що в пропозиціях роботи є попит саме на цей сегмент працівників. Якщо раніше це було в топ-10 професій, які шукають, то зараз топ-5 – топ-6, – констатує експертка з ринку праці Марія Абдулліна.

Які професії будуть затребувані після війни?

Експерти ринку праці кажуть – нині це запитання ставлять найчастіше. Та спрогнозувати, хто буде потрібний державі, можна лиш попередньо. Затребуваними будуть усі будівельні спеціальності.

Зросте потреба в інженерах, технологах. У тих кадрах, які відновлюватимуть і відбудовуватимуть заводи та фабрики. Будуть у попиті фахівці енергетики та IT-технологій. У пошані будуть і медики. Їх вже бракує в країні.

– Багато медиків виїхали за кордон. І якщо раніше там максимально сприяли міграції з України представників робочих спеціальностей, щоб закрити велику потребу ЄС саме в робочих спеціальностях, то зараз створено інтеграційні програми для медиків. Вони сприяють тому, щоб ті інтегрувалися в ту чи іншу країну. І з великою ймовірністю могли залишитися за кордоном. За такої ситуації ми можемо справді зіштовхнутися з тим, що фахівців у медичній сфері не вистачатиме критично, – застерігає Марія Абдулліна.

Та яким насправді буде ринок праці після війни, залежатиме від економічного розвитку країни, політичної ситуації та благополуччя населення. А ще – від швидкого відновлення бізнесу. Бо саме він є основним і найпотужнішим роботодавцем у будь-якій державі.