Польша и еще 5 стран Европы: на какую работу берут без знания языка и сколько платят

Июль, 14 в 8:30

Почти 80% украинцев, выехавших с начала полномасштабной агрессии со стороны РФ за границу, это женщины. И большинству из них, чтобы выжить, приходится искать работу.

К сожалению, многие из них найти работу по специальности не могут, потому что не имеют соответствующей квалификации, не знают языка и не могут подтвердить дипломы.

Некоторые из них ищут сезонную подработку, потому что надеются вскоре вернуться домой.

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— Основные варианты подработки остались для женщин, бежавших от войны. Сейчас им больше всего вакансий предлагают в Польше, Чехии, Словакии и странах Балтии. Они преимущественно рассчитаны на людей без квалификации, без знания местного языка. Это работа в гостинично-ресторанном бизнесе, на складах и в поле, – рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Конечно, такая сезонная работа оплачивается по минимальным ставкам. Например, в Польше человек за нее может получать 20-25 тыс. грн, в Чехии 25-27 тыс. грн.

— Если говорить о странах Балтии, то там люди могут получать такую ​​же зарплату, как в Польше и Чехии. Там не нужны знания языка, квалификация. Следует также учесть тот момент, что если украинцы выезжают на основании просто биометрического паспорта, то они могут работать за границей до трех месяцев. Конечно, при оформлении соответствующих документов уже на месте. Если работать хотят дольше, то нужно оформлять дополнительные бумаги, — говорит Василий Воскобойник.

Какую сезонную работу и за сколько предлагают украинцам в Европе

Польша

Это государство всегда было одним из основных направлений трудовых мигрантов из Украины. Среди предложений сезонной работы — немало вакансий на рыбзаводах и мясокомбинатах. Заработать можно от 3,5 до 4 тыс. злотых, а это примерно 26–30 тыс. грн.

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Также есть вакансии в туристической сфере, а именно – обслуживания. Без знания языка можно устроиться в гостиницах и ресторанах в должности горничных и помощниц по кухне. Ежемесячно можно заработать от 25 до 30 тыс. грн.

Германия

В Германии можно подзаработать на фермах и в поле. Работников, как правило, снабжают жильем и за месяц работы предлагают по меньшей мере €1 200. Есть также вакансии для сиделок, строителей, сельхозрабочих и садовников.

Чехия

В Чехии немало предложений на строительстве и в сфере услуг. В среднем за час работы платят 120 грн. Следовательно, за месяц можно заработать, например на стройке, до €1 500. Меньший заработок — в сфере обслуживания. Так, например, помощники на кухне и горничные могут рассчитывать на оплату от €700.

Испания

Больше всего предложений в сфере туризма и обслуживания. В сельскохозяйственной отрасли испанцам не хватает рук для уборки урожая и его перевозки по стране.

Поэтому можно устроиться сборщиком фруктов. За такую ​​работу реально получить до €1 500 ежемесячно. Также, имея права, можно устроиться водителем. Оплата труда — от €1 500.

Италия

Популярны вакансии уборщиков на виноградниках, овощных и фруктовых фермах. За месяц работы можно получить до €1 500. Также без знания языка можно трудоустроиться садовником, помощником фермера или горничной.

Франция

Во Франции много вакансий на работу в отелях. Без знания французского можно трудоустроиться на ресепшн. Впрочем, при условии, что свободно владеете английским.

Можно также ухаживать за пожилыми людьми. Здесь час работы стоит от €12. А вот за сезонную работу по озеленению, включая прополку сорняков и садовые работы, предлагают зарплату от €1 500.

На что обращать внимание при устройстве на работу

— Только официальное трудоустройство – это ваша социальная защита, гарантия зарплаты, гарантия для лечения. Как только слышите, что вам за деньги кто-то предлагает работу, то на 99,9% перед вами – обычный мошенник, – рассказал эксперт.

Для украинцев, которые ищут работу в странах Европейского Союза, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник дает два совета: ни в коем случае не соглашайтесь на нелегальную работу и не верьте посредникам, предлагающим устроить вас на работу за деньги.