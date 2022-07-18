Июль, 18 в 18:24

В Херсонской и Запорожской областях увеличивается сопротивление российским войскам. Оккупанты боятся сопротивления местных жителей, поэтому все больше солдат РФ отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, личный состав российской армии деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации.

Украинские воины нанесли потери и отбросили российских военных назад, когда оккупанты пытались продвинуться в направлении Бражовки и Дмитровки. На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

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