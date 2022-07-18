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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській і Запорізькій областях збільшується супротив окупантам – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські бійці
Фото: Depositphotos

У Херсонській і Запорізькій областях збільшується супротив російським військам. Окупанти бояться опору місцевих жителів, тому все більше солдатів РФ відмовляються від участі в бойових діях на території України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, особовий склад російської армії деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації.

Українські воїни завдали втрат та відкинули російських військових назад, коли окупанти намагалися просунутися в напрямку Бражівки та Дмитрівки. На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.

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Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій та спробував покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка. Проте українські бійці завдали окупантам значних втрат, після чого вони відійшли.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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