Стоит ли покупать квартиру во время войны – советы экспертов

Июль, 20 в 20:01

В первые несколько месяцев войны рынок купли-продажи недвижимости практически остановился. Только сейчас люди понемногу вновь начинают решаться на приобретение жилья.

Риелтор, юрист и экономист объясняют, какова ситуация в этой сфере, и стоит ли решаться на столь важную покупку.

– Сейчас рынок едва жив. Количество продавцов и покупателей снизилось где-то на 85, а то и на 90%. Если раньше в Киеве я подписывала одно соглашение в неделю, то сейчас за все время войны имела только одно соглашение вообще, – рассказывает директор одного из столичных риелторских объединений Юлия Смирнова.

Специалист добавляет – в столице и еще ряде регионов люди готовы покупать квартиры с дисконтом в 50%, а не по довоенной цене. К примеру, на Сумщине квартира, которая раньше продавалась за $20-25 тыс., сейчас стоит $10 тыс. При этом на западе страны ситуация фактически не изменилась в сравнении с довоенной.

Сейчас смотрят

– В целом по Киеву, да и в среднем по Украине, мы видим снижение цен на 30%. Цены сильнее снизились на юге и востоке, и меньше — на западе. Мы можем видеть, что это понижение больше для вторичного рынка жилья, чем для первичного, — поясняет Смирнова.

Очевидно, прежде всего это связано с военными рисками – мало кто хочет покупать квартиру там, где могут быть обстрелы или непосредственно боевые действия, говорит Павел Мартышев, исследователь Киевской школы экономики. Другим фактором, по его словам, являются проблемы в экономике – снижение доходов населения.

Относительно юридической стороны покупки квартиры, как растолковывает юрист, процедуру даже упростили во время войны. Если раньше приобрести квартиру можно было только непосредственно в городе, где находится квартира, то сейчас сделку можно заключить и по месту регистрации одной из сторон, то есть покупателя или продавца.

– Во время первых двух месяцев войны государство закрыло доступ ко всем реестрам, касающимся недвижимости. Поэтому совершить такую ​​сделку, как покупка квартиры, было невозможно, так же, как и сняться с регистрации тем, кто жил в квартире или доме. Теперь же, если сравнивать процедуру покупки квартиры с довоенной – между ними нет никакой разницы, поскольку все реестры уже открыты, рассказывает адвокат Андрей Калита.

Покупать квартиру сейчас или нет – риелторы советовать не берутся. Отмечают, что купить жилье пока легче, чем продать. И даже после войны потребуется определенное время, чтобы цены восстановились к довоенным, и это, говорят, точно не будет за месяц или два. Впрочем, прогнозировать цены на ближайшее время — не могут.

– Что будет с ценами – прямо пропорционально тому, что будет со страной. А поскольку мы не знаем, что будет со страной, мы не можем прогнозировать цены. Когда мне задают вопрос, когда стоит покупать квартиру, я всегда говорю – покупать стоит, когда нужно именно вам. Да, конечно, цены просели. Но где гарантия того, что вы купите сегодня с дисконтом 50%, а завтра не прилетит ракета? – указывает Юлия Смирнова.

Экономисты прогнозировать ситуацию на рынке тоже не берутся. Единственное, что сказать таки могут – в ближайшие год-полтора цены на недвижимость будут и дальше постепенно снижаться.

Более того, если вы собирались купить квартиру, чтобы зарабатывать на аренде – пока точно не время это делать. Вложить средства советуют по-другому.

– Покупать жилье сейчас нерентабельно для тех, кто это делал, чтобы сдавать его в аренду. Ведь очень просела аренда. Кроме того, Нацбанк повысил учетную ставку до 25%, а это означает, что депозиты и государственные облигации в гривне подорожают.