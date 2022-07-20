Чи варто купувати квартиру під час війни – поради експертів

Липень, 20 в 20:01

У перші кілька місяців війни ринок купівлі-продажу нерухомості фактично зупинився. Лише зараз люди потроху знову починають наважуватися на те, аби придбати житло.

Ріелторка, юрист та економіст тлумачать, яка ситуація у цій сфері, та чи варто зважуватися на таку важливу покупку.

– Зараз ринок ледве-ледве живий. Кількість продавців і покупців знизилась десь на 85, а то й 90%. Якщо раніше у Києві я підписувала одну угоду на тиждень, то тепер за увесь час війни мала лише одну угоду взагалі, – розповідає директорка одного із столичних ріелторських об’єднань Юлія Смирнова.

Фахівчиня додає – наразі в столиці та ще низці регіонів люди готові купувати квартири з дисконтом в 50%, а не за довоєнною ціною. Приміром, на Сумщині квартира, яка раніше продавалася за $20-25 тис., нині коштує $10 тис. При цьому на заході країни ситуація, фактично, не змінилася від довоєнної.

Зараз дивляться

– Загалом у Києві, та й у середньому в Україні ми бачимо зниження цін на 30%. Ціни сильніше знизилися на півдні та сході, і менше – на заході. Ми можемо бачити, що це зниження більше для вторинного ринку житла, ніж для первинного, – констатує Смирнова.

Очевидно, перш за все це пов’язано із військовими ризиками – мало хто хоче купувати квартиру там, де можуть бути обстріли, або безпосередньо бойові дії, зауважує Павло Мартишев, дослідник Київської школи економіки. Іншим фактором, за його словами, є проблеми в економіці – зниження доходів населення.

Щодо юридичного боку покупки квартири, як тлумачить юрист, процедуру навіть спростили на час війни. Якщо раніше придбати помешкання було можливо лише безпосередньо в місті, де розташована квартира, то зараз угоду можна укласти і за місцем реєстрації однієї зі сторін, тобто, покупця або продавця.

– Під час перших двох місяців війни держава закрила доступ до усіх реєстрів, що стосуються нерухомості. Тому здійснити такий правочин, як покупка квартири, було неможливо, так само, як і знятися з реєстрації тим, хто мешкав у квартирі чи будинку. Тепер же, якщо порівнювати процедуру покупки квартири з довоєнною – між ними немає жодної різниці, оскільки всі реєстри вже відкриті, розповідає адвокат Андрій Калита.

Купувати квартиру зараз чи ні – ріелтори радити не беруться. Зазначають, що купити житло сьогодні однозначно легше, аніж продати. І навіть після війни буде потрібен певний час, аби ціни відновилися до стану довоєнних. І це, кажуть, точно не буде місяць чи два. Утім, прогнозувати ціни на найближчий час – не можуть.

– Що буде з цінами – прямо пропорційно від того, що буде з країною. А оскільки ми не знаємо, що буде з країною, ми не можемо прогнозувати ціни. Коли мені ставлять запитання, коли варто купувати квартиру, я завжди кажу – купувати варто тоді, коли потрібно саме вам. Так, звісно, ціни просіли. Але де гарантія того, що ви купите сьогодні з дисконтом 50%, а завтра не прилетить ракета? – звертає увагу Юлія Смирнова.

Економісти прогнозувати ситуацію на ринку теж не беруться. Єдине, що таки сказати можуть – в найближчі рік-півтора ціни на нерухомість будуть і надалі поступово знижуватися.

Ба більше, якщо ви збиралися купити квартиру, аби заробляти на оренді – поки що точно не час це робити. Вкласти кошти радять по-іншому.