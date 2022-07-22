Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми руководили из России

Июль, 22 в 15:39

Суд арестовал дополнительные активы экс-нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми руководили из России.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отмечается, что решением суда наложен арест на:

корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;

банковские счета на 1,3 млн грн;

два земельных участка площадью 3 и 5 га;

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. кв м.

Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, которая документирует и разоблачает схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

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Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ.

— Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов, — сообщили в СБУ.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.