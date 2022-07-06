Июль, 06 в 17:51

Правоохранители передали на нужды Вооруженных сил Украины вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование ВСУ.

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Изъятие произошло в рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладения имуществом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс Медвежья дубрава и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата – Оксана Марченко.

Самолет и вертолет семьи Медведчука передали на нужды ВСУ / 3 фотографии

Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену и незаконченное покушение на разграбление национальных ценностей во временно аннексированном Крыму по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Депутату грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, Медведчук помогал РФ в информационной войне против Украины и консультировал по поводу распространения среди украинцев российских нарративов.

Виктор Медведчук сейчас находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. 2 июня ДБР сообщило, что завершило расследование в уголовном производстве по подозрению Медведчука в государственной измене.

22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест Медведчуку до 9 августа.