Суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими керували з Росії
Суд арештував додаткові активи екснардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими керували з Росії.
Про це повідомили у Службі безпеки України. Зазначається, що рішенням суду накладено арешт на:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
- банківські рахунки на 1,3 млн грн;
- дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. кв м.
Відповідне рішення суду ухвалене за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.
Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.
– Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів, – повідомили в СБУ.
Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
- ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.