Суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими керували з Росії

Липень, 22 в 15:39

Суд арештував додаткові активи екснардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими керували з Росії.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Зазначається, що рішенням суду накладено арешт на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. кв м.

Відповідне рішення суду ухвалене за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

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Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

– Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів, – повідомили в СБУ.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.