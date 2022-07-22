В Киеве демонтируют МАФы, препятствующие доступу к укрытиям

Июль, 22 в 17:45

В Киеве возле станций метрополитена демонтируют МАФы, препятствующие доступу к укрытиям и бомбоубежищам. Временные сооружения планируют перенести из локаций. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, доступ к укрытиям – это приоритет во время военного положения в Украине, потому что безопасность и оборона остается на первоочередном месте.

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– Мы надеемся, что владельцы МАФов это также понимают и терпеливо отнесутся к необходимости очистить территории возле метро, ​​– отметил он.

В частности, коммунальщики полностью очистили от МАФов локацию возле станции метро Политехнический институт. Предприниматели, имеющие разрешительные документы, могут выбрать другое место для работы, рассказал заместитель главы КГГА.

Всем владельцам временных сооружений сообщают о необходимости и причинах такого решения. За три дня владельцы должны самостоятельно демонтировать и перенести торговые точки. Если этого не выполняют, тогда КП демонтирует и транспортирует постройки на штрафплощадку.