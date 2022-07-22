У Києві демонтують МАФи, які перешкоджають доступу до укриттів

Липень, 22 в 17:45

У Києві біля станцій метрополітену демонтують МАФи, які перешкоджають доступу до укриттів та бомбосховищ. Тимчасові споруди планують перенести із локацій. Про це заявив заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, доступ до укриттів – це пріоритет під час воєнного стану в Україні, тому що безпека та оборона залишаються на першому місці.

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– Ми сподіваємось, що власники МАФів це також розуміють і терпляче поставляться до необхідності очистити території біля метро, – зазначив він.

Зокрема, комунальники повністю очистили від МАФів локацію біля станції метро Політехнічний інститут. Підприємці, які мають дозвільні документи, можуть обрати інше наявне місце для роботи, розповів заступник очільника КМДА.

Усіх власників тимчасових споруд повідомляють про необхідність та причини такого рішення. За три дні власники повинні самостійно демонтувати та перенести торгові точки. Якщо цього не виконують, тоді КП демонтує та транспортує споруди на штрафмайданчик.