Двое американцев, канадец, швед и поляк погибли из-за обстрела в Донецкой области

Июль, 24 в 15:41

На передовой в Донецкой области погибли двое американцев, канадец и один гражданин Швеции. Их смерть изданию Politico подтвердил их командир Руслан Мирошниченко.

Речь идет об американцах Люка “Скайвокера” Люцишина и Брайана Янга, а также Эмиля-Антуана Руа-Сируа из Канады и Эдварда Селандера Патриньяни из Швеции.

Мирошниченко рассказал, что они погибли 18 июля в результате танковых обстрелов в районе села Григоровка.

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Они входили в состав сил специального назначения территориальной обороны ВСУ. Их подразделение базируется близ Северского, на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, “ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции” и расчистить овраг, где российские силы пытались переправиться через реку.

– Они сделали это успешно. Но в конце задачи попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать с этого места. Потом второй снаряд убил всех, – сказал Мирошниченко.

Представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев в пятницу, но не назвал их имена.

Как сообщило Польское Радио на фронте также погиб поляк Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины.

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ. Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach. Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0 — mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Информацию о его смерти подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska.