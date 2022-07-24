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Факты / Украина / Общество

Двое американцев, канадец, швед и поляк погибли из-за обстрела в Донецкой области

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріляний Харків
Фото: Depositphotos

На передовой в Донецкой области погибли двое американцев, канадец и один гражданин Швеции. Их смерть изданию Politico подтвердил их командир Руслан Мирошниченко.

Речь идет об американцах Люка “Скайвокера” Люцишина и Брайана Янга, а также Эмиля-Антуана Руа-Сируа из Канады и Эдварда Селандера Патриньяни из Швеции.

Мирошниченко рассказал, что они погибли 18 июля в результате танковых обстрелов в районе села Григоровка.

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Они входили в состав сил специального назначения территориальной обороны ВСУ. Их подразделение базируется близ Северского, на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, “ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции” и расчистить овраг, где российские силы пытались переправиться через реку.

– Они сделали это успешно. Но в конце задачи попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать с этого места. Потом второй снаряд убил всех, – сказал Мирошниченко.

Представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев в пятницу, но не назвал их имена.

Как сообщило Польское Радио на фронте также погиб поляк Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Информацию о его смерти подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska.

  • Луцишин – американец украинского происхождения, рожденный в 1991 году. По словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой войны.
  • Янг – американский военный, 1971 года. Он был ранен и ушел в запас. Когда началось российское полномасштабное вторжение, решил приехать в Украину, потому что “присягнул защищать свободный мир”.
  • Рой-Сируа – парамедик с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.
  • Патриньяни – лейтенант запаса, экономист и философ, 1994 года рождения. По словам Мирошниченко, хотел сформировать “взвод шведов”.
  • Валентек – польский доброволец, который был спортсменом смешанных боевых искусств (MMA).
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Источники: Польское радио, Politico
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