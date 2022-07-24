Двое американцев, канадец, швед и поляк погибли из-за обстрела в Донецкой области
На передовой в Донецкой области погибли двое американцев, канадец и один гражданин Швеции. Их смерть изданию Politico подтвердил их командир Руслан Мирошниченко.
Речь идет об американцах Люка “Скайвокера” Люцишина и Брайана Янга, а также Эмиля-Антуана Руа-Сируа из Канады и Эдварда Селандера Патриньяни из Швеции.
Мирошниченко рассказал, что они погибли 18 июля в результате танковых обстрелов в районе села Григоровка.
Они входили в состав сил специального назначения территориальной обороны ВСУ. Их подразделение базируется близ Северского, на востоке Донецкой области.
По словам Мирошниченко, “ребятам была поставлена задача занять огневые позиции” и расчистить овраг, где российские силы пытались переправиться через реку.
– Они сделали это успешно. Но в конце задачи попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать с этого места. Потом второй снаряд убил всех, – сказал Мирошниченко.
Представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев в пятницу, но не назвал их имена.
Как сообщило Польское Радио на фронте также погиб поляк Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины.
Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ.
Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach.
Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0
— mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022
По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Информацию о его смерти подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska.
- Луцишин – американец украинского происхождения, рожденный в 1991 году. По словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой войны.
- Янг – американский военный, 1971 года. Он был ранен и ушел в запас. Когда началось российское полномасштабное вторжение, решил приехать в Украину, потому что “присягнул защищать свободный мир”.
- Рой-Сируа – парамедик с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.
- Патриньяни – лейтенант запаса, экономист и философ, 1994 года рождения. По словам Мирошниченко, хотел сформировать “взвод шведов”.
- Валентек – польский доброволец, который был спортсменом смешанных боевых искусств (MMA).